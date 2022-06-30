انت الان تتابع خبر هتساعد وتستفيد منها – مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة على قناة “مدرستنا 3” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تزايدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل طلاب الثانوية العامة علي محركات البحث حول موعد مرجعات ليلة الامتحان عبر قناة مدرستنا 3 الخاصة لطلاب المرحلة الثانية.

وتقدم قناة مدرستنا 3، مجموعة من مرجعات لكافة مواد الصف الثالث الثانوي لكي تساعدهم في الامتحانات التي أنطلقت يوم الأحد الماضي، بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وكشفت قناة مدرستنا 3 عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك جدول مرجعات ليلة الامتحان الخاص بالثانوية العامة والتي يمكن للطلاب الاستفادة منها قبل ساعات من عودة الامتحانات يوم السبت القادم الموافق 2 يوليو حيث سوف يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الحغرافيا، وسط إجراءات مشددة من الناحية الأمنية والأجراءاية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

موعد مرجعات ليلة الامتحان: