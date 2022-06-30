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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /708210/إبراهيم-عيسى-يطالب-بعمل-نسخة-مكثفة-من-مسلسل-الاختيار

أثنى الإعلامي إبراهيم عيسى، على صناع مسلسل الاختيار الجزء الثالث، والذي رصد ما حدث في مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وما كانوا يحاولون فعله في الدولة المصرية وما فعله الرئيس السيسي تجاههم والقرارات التي اتخذها بكل جرأة.

وقال إبراهيم عيسى، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وينقلها دوت الخليج أن مسلسل الاختيار عمل مميز ساهم في كشف الكثير من الحقائق عن الجماعة الإرهابية ودور الرئيس السيسي وقيادات القوات المسلحة في مواجهتهم، مطالبا بعمل نسخة مكثفة من مسلسل الاختيار تخص الدور الذي لعبته قيادات الجيش يجمع فيه كل المشاهد التي دافع فيها الرئيس السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع في ذلك الوقت عن مصر في مواجهة تلك الجماعة الإرهابية.

إبراهيم عيسى: يجب عمل نسخة مكثفة من مسلسل الاختيار

وتابع أنه يجب أن تشمل هذه النسخة أيضا ما كان يجري في قصر الاتحادية من الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته الإرهابية، مشيرًا إلى أنه طوال فترة حكمه لم يكن يصفه بالرئيس نهائيا، ولم ينطقها نهائيا، وكان يصفه فقط بـ "الدكتور مرسي وليس الرئيس".

وأوضح أن الشعب المصري بعادته ينسى ويتناسى، وهذا الأمر يستغله البعض من خلال نشر معلومات زائفة للمواطنين، ويبدأ المواطنين بتصديقها بعد النسيان، ولذلك عمل نسخة مكثفة من مسلسل الاختيار عن دور قيادات القوات المسلحة تساعد في التذكير الدائم بهذا الدور البطولي للقوات المسلحة.

وحقق مسلسل الاختيار خلال أجزائه الثلاثة التي عُرضت على مدار الثلاث سنوات الماضية في شهر رمضان من كل عام، والتي تحدثت عن بطولات الجيش المصري والدولة المصرية في مواجهة أعداء الوطن، وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث خُصص الجزء الثالث من المسلسل والذي عُرض في شهر رمضان الماضي الحديث عن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكيف كانوا يريدون استقطاب الدولة المصرية لحرب أهلية.