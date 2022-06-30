انت الان تتابع تفاصيل خبر 7 يوليو.. تامر حسني يطرح أغنية "وانت بعيد" من فيلمه الجديد بجبط حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /708207/7-يوليو-تامر-حسني-يطرح-أغنية-وانت-بعيد-من-فيلمه-الجديد-بجبط

يستعد نجم الجيل الفنان تامر حسني لطرح أغنية جديدة بعنوان “وانت بعيد” تزامنا مع عرض فيلمه الجديد “بحبك” في دور العرض السينمائية المصرية، اذ أن الأغنية تأتي ضمن أحداث العمل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل أغنية وانت بعيد من فيلم “بحبك” لـ تامر حسني

وروج الشاعر تامر حسين لاغنيته الجديدة مع تامر حسني من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فكتب: امبارح من فرح صديقى الغالى أحمد العدل .. وتسلم ياتيمو على ذوقك وكلامك الحلو وإستنوا أغنية وأنت بعيد من فيلم بحبك يوم ٧/٧ إن شاء الله لعُشاق الدراما”.

فيلم بحبك

هذا ويعرض فيلم “بحبك” للفنان تامر حسني في يوم 7 من شهر يوليو المقبل، ليدخل ضمن الافلام المنافسة على عيد الأضحى المبارك، والعمل من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد ويشارك في بطولته الفنان شريف دسوقي.

ويعد فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.

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وكان قد وجه الفنان تامر حسني رسالة لشباب المستقبل، فقال: “ متبخلوش على بعض بالنصيحه و الكلمه الطيبه و فعل الخير اي فكر شرير مهما كان كتير لازم يلاقي قصاده فكر خير اكبر و اكتر عشان ننهض ببلدنا و نسلمها لأولادنا احسن من ما كانت في زمنا هي دي رسالتنا كبشر و كل حد فينا مادام بيصحى من النوم بيلاقي نفسه لسه عايش لازم يعرف انه لسه مطلوب منه مهام في الدنيا لازم يعملها و يفرح ان ربنا مديله وقت و عمر يحقق فيه و مهما كانت الصعاب انت لازم تبقى بطل قصة حياتك ، عمركم سمعتوا عن بطل معندوش معاناه !!؟ مستحيل ،، المعاناه دي اللي هتصنع منك راجل قد المسؤليه و هتبقى بسببها بطل في قصة حياتك و مش عيب تبدأ من الصفر ياما ناس بدأت من تحت الصفر و وصلوا لأكتر من احلامهم انتوا كمان هتوصلوا ، ثقوا في نفسكوا و خلوا يقينكم بالله اقوى شيء ،، صراع الدنيا صراع يقيني ، صدق نفسك انت تقدر و انتي تقدري ،، يعلم ربنا انا بحبكوا قد ايه و نفسي اشوف شباب الوطن كله ناجح و فرحان و مفرح اهله مبروك يا امل مصر “