إبراهيم عيسى: 30 يونيو يوم ملحمي لا يُنسى في تاريخ مصر

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /708206/إبراهيم-عيسى-30-يونيو-يوم-ملحمي-لا-ينسى-في-تاريخ-مصر

هنأ الإعلامي إبراهيم عيسى، المصريين بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، والتي نجح فيها المصريين بتكاتفهم في إزالة حكم جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة محمد مرسي، بعد النزول في كافة الشوارع والميادين المختلفة.

وقال إبراهيم عيسى، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وينقلها دوت الخليج إن المصريين في مثل هذا اليوم نجحوا في استعادة الوطن من الجماعة الإرهابية، تلك الجماعة اختطفت مصر في لحظة من اللحظات حتى أفاقت مصر كلها وتنبهت وتمكنت من إخراج هذه الجماعة بكل ما حمل هذا الإخراج من نضال وثورة وجماهير بالملايين ومظاهرات في كل بقاع مصر.

إبراهيم عيسى: 30 يونيو يوم ملحمي نجحت مصر من طرد الإخوان

وأضاف أن يوم 30 يونيو، يوم له تاريخ مهيب ورهيب وهائل، وهذا اليوم المصريين جميعا خرجوا والجميع كان لديه حلم واحد على كتفيه وهو حلم استعادة الدولة المصرية من مخالب العصابة، وكل واحد كان عنده الأفكار والطموح منها أن تصبح مصر المدنية العظيمة والتي تستعيد حالة الحرية الحقيقية، وأن يكون فيها تعايش وتسالم بدون متاجرة بالدين الإسلامي، وأن يكون الدين لله والوطن للجميع.

وأردف أن المصريون مؤمنون أن يوم 30 يونيو يوم ملحمي يوم الثورة ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وهذا اليوم لا يختلف عليه أحد، ولا ينظر أحد لوجهات نظر غربية أو نظرات حقوقية الذين يعملون لصالح الغرب ورضاهم على حساب الحق، "يوم 30 يونيو ده بتاعنا إحنا لوحدنا محدش بيحتفل معانا اليوم ده، إحنا شيلنا الإخوان في اليوم ده، يوم لا يُنسى في تاريخ مصر”.

وتحل اليوم الذكرى التاسعة للاحتفال بيوم 30 يونيو، وهو اليوم الذي قرر فيه الشعب المصري النزول في الميادين المختلفة في مختلف محافظات مصر من أجل إعلان اعتراضهم على حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مطالبين بضرورة رحيلهم عن البلاد، وبالفعل تمكن الشعب المصري التخلص منهم بإرادة وعزيمة قوية.