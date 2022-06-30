انت الان تتابع تفاصيل خبر جنات عن استقالة هاني شاكر: “يعز عليا زعله.. وقراره نتيجة لتراكمات موجودة من وقت كبير” حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /708203/جنات-عن-استقالة-هاني-شاكر-يعز-عليا-زعله-وقراره-نتيجة-لتراكمات-موجودة-من-وقت-كبير

أعربت المطربة المصرية جنات عن حزنها من استقالة هاني شاكر عن منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، مؤكدة أن هذا القرار من الأكيد أنه جاء نتيجة تراكمات كثيرة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات جنات عن استقالة هاني شاكر

وقالت جنات في تصريحات تليفزيونة: “بحب هاني شاكر لأنه صديق من زمان وقامة ووجهة مشرفة للنقابة ويعز عليا انه للدرجادي مضغوط وزعل من اللي حصل وكل يوم النقابة مليانة حورات ومشاكل وممكن القرار ده يكون تراكم من وقت كبير”.

استقالة هاني شاكر

جدير بالذكر أنه أتى قرار استقالة هاني شاكر عن منصبه كنقيب للمهن الموسيقية بعد الجدل والخلافات التي حدث في جلسة اعتذار مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، الأمر الذي أكده النقيب خلال مداخلة هاتفية على برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب في مساء يوم الإثنين.

بين التعاطف والسخرية.. هكذا علق النجوم على استقالة هاني شاكر

وخرج عدد كبير من النجوم ورجال الاعمال ليعربون عن رأيهم في استقالة هاني شاكر، اذ كتبت الفنانة نادية مصطفى: الفنان الكبير والإنسان المحترم وأخى الغالى، وأمير الغناء العربى، حقك على رأسى أنا، وسأظل عمرى كله فخورة بكونى أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في ظل رئاستك، ويشهد ربى أنك ما قصرت يوما وحفظت الأمانة، وستظل العمر كله المحترم الأصيل والقامة الشامخة”، بينما قال حسن شاكوش: “اتصدمت لأنه قيمة وقامة للوطن العربي كله ومكنش ينفع اللي حصل ده.. وبقول اننا خسرنا هاني شاكر قدوة لينا واتعلمنا منه كتير جدا، الاستاذ هاني شاكر جاب أخره وأما مسك النقابة مبقاش مركز في شغله لأنه كان الأب الروحي للنقابة والحمل عليه تقيل.. واللي حصله ده محزن”.

أما عن رجل الاعمال الشهير نجيب ساويرس فكان قد أثارت سخريته من استقالة نقيب الموسيقيين غضب عدد كبير من الجمهور بعدما كتب: “ استقاله هاني شاكر من نقابه المهن" الموسيقية ! … ممكن حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة”، ووجه اعتذاره ومقصده في منشور أخر جاء فيه: “أعتذر لكل اللى زعلوا من التويته الخاصة بنقيب الموسيقيين هانى شاكر … لكن أذكر بكلمتى مع عمرو أديب ". ربنا ما بيسامحش فى قطع الأرزاق ".