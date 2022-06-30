وزير التنمية المحلية: القيادة السياسية وجهت بحشد إمكانيات الدولة لإنجاح المنتدى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 09:28 مساءً - اكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حرص الدولة المصرية لتسخير كافة إمكانياتها لإنجاح الدورة القادمة للمنتدي الحضرى العالمى في دورته الثانية عشر والذى سيعقد بمدينة القاهرة في فبراير 2024.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية في الجلسة الختامية للمنتدى الحضرى العالمى في دورته الحادية عشر والذى يعقد في بولندا بحضور ماتيوز بورويسكي رئيس وزراء بولندا، وميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية من الدول العربية والأفريقية.

وأضاف وزير التنمية المحلية: نتطلع إلى استضافتكم في مصر للمشاركة في المناقشات الغنية والهامة حول القضايا الحضرية في كل من القاهرة، مضيفًا: اسمحوا لي في الختام ان انقل لكم جميعا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللذان أكدا للوفد المشارك في كاتوفيتسا حرص الدولة المصرية لتسخير كل إمكانياتها لإنجاح الدورة القادمة للمنتدى بمدينة القاهرة في فبراير 2024.

وهنأ اللواء محمود شعراوى جمهورية بولندا ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على النجاح الباهر الذي حققته الحكومة البولندية ومدينة كاتوفيتسا في استضافتها للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الحادية عشر رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم. مؤكدًا ان ما عايشناه خلال المنتدى من مناقشات "من أجل مستقبل حضري أفضل"، كان بمثابة تجربة ثرية في عديد من القضايا المحورية.

وقال الوزير أن هذه النسخة من المنتدي أنتجت أفكارًا وإجراءات ملهمه لتمكين الحكومات الوطنية والمحلية لتستعد بشكل أفضل للأزمات، وبناء المرونة الحضرية، وتمكين المدن من مواجهة تحديات عدم المساواة والفقر، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودور الابتكار والتكنولوجيا في الانتقال إلى مستقبل حضري مستدام، كما استكشفنا سويا عدد من السياسات والممارسات المبتكرة لضمان وضع المدن في قلب العمل المناخي.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن سعادته والشرف الكبير لتمثيل الحكومة المصرية في تسلم علم الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي، مضيفًا: ومن دواعي سروري أن ندعو السادة الوزراء والمشاركين الكرام لمواصلة تعاوننا المثمر في الدورة القادمة للمنتدى بالقاهرة، عام 2024، ونعدكم بان تكون النسخة القادمة للمنتدى على مستوي متميز من حيث المضمون والمحتوي والتنظيم.

وأكد اللواء محمود شعراوى إن القاهرة مدينة ذات تاريخ غني، كما أنها تعيد اكتشاف نفسها على مر القرون، وهي اليوم أكبر منطقة حضرية في إفريقيا والشرق الأوسط، وهي المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري ومركزًا للحياة السياسية والثقافية في المنطقة.