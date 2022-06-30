وفد مصرى لـ COP27 يلتقى نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا

جدة - نرمين السيد - التقى وفد من الرئاسة المصرية للمؤتمر، برئاسة السفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية كبير مفاوضى فريق الرئاسة المصرية للمؤتمر، فى إطار التحضيرات الجارية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.





حضر اللقاء السفير د. محمد جاد، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى الدكتورة مونيك سانزابجانوا، لإحاطتها بالتحضيرات الجارية لـ COP27 وأولويات الرئاسة المصرية للمؤتمر، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها الوفد إلى مقر الاتحاد الإفريقى بأديس أبابا.

وأكد الجانب المصرى خلال المقابلة حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على التفاعل مع الاتحاد الإفريقى فى ظل الأهمية الكبرى التى تمثلها قضية المناخ للمفوضية والقارة ككل، وعرض لأولويات الرئاسة المصرية للمؤتمر فى الدفع بمسارات المفاوضات المختلفة ولاسيما فى قضايا تمويل المناخ والتكيف مع تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار.

كما تناول اهتمام الرئاسة المصرية للمؤتمر بتطوير عدد من المبادرات لتحسين نفاذ القارة لتمويل المناخ، فضلًا عن دعم جهود التكيف فى قطاعى الزراعة والمياه، والدفع بتحقيق التحول العادل نحو الطاقة المستدامة، حيث أكد الوفد المصرى على أهمية تناغم الرسائل الصادرة عن المؤسسات الإفريقية بخصوص أولويات القارة فى هذا الشأن، ومحاولة تعظيم الاستفادة من استضافة القارة للمؤتمر.

من جانبها، رحبت نائبة رئيس المفوضية بالوفد المصرى، وكذا بحرص مصر على التفاعل مع الاتحاد الإفريقى فى إطار التحضيرات للمؤتمر، وأشارت إلى أن استضافة مصر لـ COP27 تتيح فرصة فريدة لإفريقيا لإعطاء دفعة جديدة لتناول أولوياتها وشواغلها فى قضايا المناخ، مؤكدة على أهمية التعامل مع قضية تغير المناخ بشكل عابر للقطاعات، كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين الرئاسة المصرية للمؤتمر والمفوضية لإبراز البعد الإفريقى للمؤتمر من خلال استضافة فعاليات مشتركة على هامشه.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد المصرى تستمر حتى الأول من يوليو 2022، ويعقد الوفد خلالها عددا من اللقاءات مع مسؤولى المفوضية والإدارات المختلفة، وذلك فى إطار انخراط الرئاسة المصرية للمؤتمر مع كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ، ولا سيما الأطراف الإفريقية.