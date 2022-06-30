فى واقعة شيماء جمال.. النيابة العامة: نعمل دون تمييز أو محاباة أو مجاملة

جاء ذلك ردا على "استغلال البعض الواقعة للإيهام والترويج بوجود تمييز فى إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى، بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجنى عليها المتهم بقتلها، على خلاف المفترض، وغير المتقبل حدوثه".
وأهابت النيابة العامة، فى بيان لها، بعدم الانسياق وراء هذا الزخم المتداول حول واقعة قتل المذيعة شيماء جمال، وما يتخلله من إشاعات وأخبار كاذبة، والتى بعضها مدسوس بسوء قصد للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة المتهم زوج المجنى عليها، وهو أمر بدهي كذبه، غير متصور حدوثه، ومعاقب قانونا من يروجه ويقترفه، ومن يذيعه عمدا بسوء قصد، وهم من لن تتهاون النيابة العامة فى ملاحقتهم -متى تم تحديدهم- واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.
كما تؤكد النيابة العامة أن حرصها على إنجاز التحقيقات فى تلك الدعوى أو غيرها فى أسرع أجل بلوغا للعدالة الناجزة، وموازنتها بين حق المعرفة وضرورات سرية التحقيقات مرهون دائما بملابسات كل واقعة، وما تقتضيه وتفرضه إجراءات التحقيق فى كل واحدة منها، وما تتطلبه من مواءمة وملاءمة بين التصريح والبيان والسرية والكتمان؛ ضمانا لكشف الحقيقة دون نقص، وإقامة الدليل وترابطه دون عجز، وهو ما قد تختلف معه مدد إنجاز التحقيقات فى كل دعوى، دون تباطؤ غير مقبول، أو إرجاء غير مبرر، أو تمييز لأحد عن أحد غير متصور حدوثه.
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