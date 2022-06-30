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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /708202/سمية-الخشاب-الثانوية-العامة-مش-نهاية-الدنيا-ومبساعدش-الطلبة-عشان-التريند

خرجت الفنانة سمية الخشاب في تصريحات تليفزيونية لترد على جدل مساعدتها لطلاب الثانوية العامة، مؤكدة أنها لم تساعدهم من أجل ركوب التريند بل لتسهيل وتبسيط المناهج عليهم.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات جديدة لـ سمية الخشاب عن الثانوية العامة

وقالت سمية الخشاب: بقول لطلبة الثانوية العامة ما تقلقوش وما تخافوش الثانوية العامة مش نهاية الدنيا واللى مش هينجح في حاجة أكيد موهوب في حاجة تانية ممكن يلاقي نفسه فيها".

سمية الخشاب لأهالي الطلاب: كونوا فخورين بأولادكم ولازم تقفوا جنبهم وتشجعوهم

ووجهت سمية الخشاب رسالة لـ أهالي طلاب الثانوية العامة، فقالت: بقول للأهالى كونوا فخورين بأولادكم ولازم تقفوا جنبهم وتشجعوهم، و جبت فى ثانوية عامة 96% وأكتر مادة كنت بخاف منها هى الجغرافيا وكنت بحب العربي والفرنساوي جدا، و اتعلمت من مدرس الفرنساوي علمنى الدقة في المواعيد”.

واختتمت حديثها: "أنا بساعد طلبة الثانوية العامة على السوشيال ميديا بمنتهى الحب مش عشان التريند، لكن عشان حاسة إني هقدر أفيدهم وعندي حاجة قادرة أقدمها”.

الطلاب يشكرون سمية الخشاب لتبسيطها المناهج

يذكر أنه أعرب عدد كبير من الطللاب عن سعادتهم بشرح سمية الخشاب لمواد الثانوية العامة، خاصة إحدى قواعد اللغة الفرنسية، اذ جاءت تلك التصريحات على النحو الأتي: “ثانويه عامة في ايد امينه مع الكوين سمية الخشاب”، “عمرى ما اتخيلت انى فى السن ده هعمل save لمادة علمية على تويتر من ممثلة”، “مش عارف كنت هعمل اى من غير شرح سمية الخشاب والله”، “كل الدعم و الشكر للفنانه سميه الخشاب علي شرحها للقواعد بطريقه مبسطة”.

سمية الخشاب

من ناحية اخرى كانت أخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مشاركتها في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل “موسى” بجانب الفنان الكبير محمد رمضان الذي جمعهم قصة حب انتهت بالزواج خلال أحداث العمل، وأثارت مشاهد حفل زفافهما الذي أحياه المطرب احمد سعد جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين السخرية والهجوم، ودارت أحداث مسلسل موسى في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.