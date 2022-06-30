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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /708201/المصرية-للاتصالات-تضع-رسوم-جديدة-عن-التحويل-بين-المحافظ-المالية

أعلنت المصرية للاتصالات باعتبارها الشركة الرائدة في عالم الاتصالات بمصر، عن تطبيق رسوم جديدة على تحويل الأموال بين المحافظ المالية الإلكترونية لخطوط الاتصالات وذلك بداية من أول يوليو المقبل، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن الرسوم الجديدة.

رسوم التحويل بين المحافظ الإلكترونية

حددت شركات الاتصال رسوم التحويل بين المحافظ بقيمة جنيه واحد فقط، على أية معاملة بين محافظ الشبكة الواحدة، مشيرة إلى أنها حددت 0.5% على أية معاملة بين مختلف محافظ الشبكات، بحد أدنى جنيه واحد وحد أقصى 10 جنيهات.

المصرية للاتصالات

وأوضحت المصرية للاتصالات أن يأتيذلك تنفيذا لتعليمات البنك المركزي، بأحقية فرض رسوم التحويل، على محافظ المحمول.

البنك المركزي المصري

ومن المعروف أن البنك المركزي المصرى أعفى عملاء المحمول، من رسوم التحويل، بين المحافظ المالية الإلكترونية لمختلف الشبكات ضمن إجراءاته الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد لنشر الشمول المالي، بهدف تشجيع الجمهور على التعامل أون لاين، لتخفيف الزحام في فروع البنوك، وتجنبا لانتقال العدوى من خلال التعامل بالكاش.