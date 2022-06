انت الان تتابع تفاصيل خبر كيف بدأ الشر؟.. انطلاق عرض فيلم Minions: The Rise of Gru في مصر حصرياً على موقعنا

بدأت دور السينمات في مصر، عرض فيلم Minions: The Rise of Gru والذي تدور قصته حول الرد على سؤال دائماً ما يحلم الأطفال بأن يكونوا من ينقذون العالم من الدمار، ولكن هل من الممكن أن تجد طفلاً يحلم بأن يكون الشرير الأكثر شراً في العالم؟.

عرض فيلم Minions: The Rise of Gru في مصر

ربما تكون أمنية غريبة من طفل غير تقليدي هي الإجابة عن السؤال والقصة التي يتابعها الجمهور ومحبو الرسوم المتحركة وبالتحديد كائنات المينيونز الأكثر غرابة في فيلم Minions: The Rise of Gru الذي تطلقه شركة فور ستار فيلمز في دور العرض المصرية وقاعات IMAX.

وشهد انطلاق الفيلم في دور العرض المصرية حضوراً مكثفاً من الجمهور كان أغلبهم من الأطفال، كما تواجد عدد من المجسمات لشخصيات المينيونز.

وعلى خلاف المتوقع والمعتاد فرشت سجادة باللون الأزرق الذي ترتديه شخصيات المينيونز بدلاً من السجاد الحمراء التي تستعمل في العروض الأولى للأفلام.

تفاصيل فيلم Minions: The Rise of Gru

نعود من خلال أحداث Minions: The Rise of Gru إلى السبعينيات حينما يكون جرو في الثانية عشر من عمره، الذي يبدأ في تنفيذ خطته حتى يصبح الشرير الأعظم في العالم.

وفي رحلته يقابل كائنات المينيونز، ولكن مخططه يقابل منحنى غير متوقع يجعله يدرك أمر مهم عن الحياة، ويعد الفيلم الخامس من سلسلة الأفلام التي بدأت منذ عام 2010 في فيلم Despicable Me. ويتولى إخراج الفيلم كايل بيلادا، مخرج فيلمي Minions الذي ترشح عنه لنيل جائزة البافتا لأفضل فيلم رسوم متحركة وDespicable Me، وبراد أبليسون، وجوناثان ديل فال.

والعمل من تأليف برايان لينش مؤلف سلسلة The Secret Life of Pets وفيلم Minions، وسينكو بول مؤلف ثلاثية Despicable Me وThe Secret Life of Pets، وماثيو فوجل، ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات عدد من النجوم من بينهم بطل المسلسل التليفزيوني الناجح The Morning Show، الممثل الشهير ستيف كاريل الذي يقوم بشخصية جرو.