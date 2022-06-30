انت الان تتابع تفاصيل خبر "ربنا يقومك بالسلامة".. نجوم الفن يدعمون محمد عبد الرحمن في محنته المرضية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /708198/ربنا-يقومك-بالسلامة-نجوم-الفن-يدعمون-محمد-عبد-الرحمن-في-محنته-المرضية

يمر محمد عبد الرحمن، نجم مسرح مصر خلال تلك الفترة بازمة مرضية حادة، بسبب خضوعه لعملية جراحية في القلب أعلنت عنها شقيقته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير دعم نجوم الفن لـ محمد عبد الرحمن

وحرص عدد كبير من أصدقاء محمد عبد الرحمن في الوسط الفني على دعمه بالدعاء وتوجيه رسائل له عبر صفحاتهم المختلفة على السوشيال ميديا لمساندته.

أشرف عبد الباقي ومصطفى خاطر

كتب أشرف عبد الباقي عبر موقع “فيسبوك”: “ألف سلامة عليك ياتوتا ويارب على خير يارب”، في حين قال مصطفى خاطر: “ألف سلامة عليك يا صاحبي,, رينا يقومك بالسلامة ويطمنا ويطمن أهلك وكل حبايبك عليك يا حبيبي.. إن شاء الله تقوم لنا بالسلامة".

ويزو وميرهان حسين

وكتبت ويزو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: "ألف سلامه عليك ياتوته ربنا يقومك منها بالسلامه وتبقي احسن من الاول بإذن الله وربنا يخليك لعيالك ومراتك واهلك وكل اللي بيحبوك “.

في حين كتبت ميرهان حسين، قائلة: “"سلامة يا توتا ألف سلامه عليك ربنا يشفيك ويعافيك يارب بحق هذه الايام المفترجة ياشافي يامعافي اشفيه شفاء تاما لايغادرة سقما عاجلا غير اجل يارب العالمين ".

حمدي الميرغني

وكتب له الفنان حمدي الميرغني، قائلا: "ألف مليون سلامة ياخويا وعشرة عمرى ربنا يشفيك ويعافيك ويبعد عنك كل سوء".

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محمد عبد الرحمن

جدير بالذكر أنه أتى نبأ تعرض الفنان محمد عبد الرحمن لعملية جراحية في القلب على لسان شقيقته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل اللإجتماعي “فيسبوك”، فكتبت: “أرجو الدعاء لأخي وربنا يتم شفاه على خير، بيخضع لعملية قلب مفتوح، ويارب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة.. دعواتكم بالله عليكم”.