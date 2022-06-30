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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /708196/مصرع-3-أشخاص-من-أسرة-واحدة-وإصابة-سيدة-في-حادث-تصادم-بالبحيرة

لقي ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في الحال، بينما أصيب آخر بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم على الطريق الدولى الساحلى بنطاق مركز ادكو بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

دوت الخليج

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة نقل، على الطريق الدولى الساحلى أمام مركز ادكو، مما نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخر بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

ضحايا الحادث

أسفر الحادث عن وفاة كل من:- أحمد عبد اللطيف الدمياطى، 70 عاما، وعبد الله محمد الدمياطى، 28 عاما، وأسماء أحمد عبد اللطيف، 26 عاما، بينما أصيبت سعيدة حبشى الدمياطي 70 سنه بجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم .

النيابة العامة

تم نقل الجثامين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابة لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.