انت الان تتابع تفاصيل خبر مصطفى بكري عن بيان الإخوان: "عايشين في الوهم وفاكرين أنهم لسه موجودين" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /708200/مصطفى-بكري-عن-بيان-الإخوان-عايشين-في-الوهم-وفاكرين-أنهم-لسه-موجودين

شن الإعلامي مصطفى بكري، هجوما حادا على جماعة الإخوان الإرهابية، بعد إصدارها بيانا اليوم وصفه بأنه ملئ بالأكاذيب والتضليل وأنها يرفضون التفاوض مع السلطات المصرية، وكأن السلطات المصرية تحاول التفاوض معهم، مشددا على أنهم يعيشون حالة من الوهم ويحاولون نقلها للمواطنين.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، أن هناك بعض الملاحظات التي يجب أن يقولها في هذا البيان، أنه لا يوجد جهة معلنة عن هذا البيان، متسائلا هل الجهة الموجودة في تركيا التي أصدرت البيان بقيادة محمود حسين أم جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير، أم أشخاص آخرين في دول أخرى.

مصطفى بكري: مصر لن تتفاوض مع الإخوان ولن يشاركوا في الحوار الوطني

وواصل أن السلطة في مصر لن تتفاوض مع الإخوان ولا تريد ذلك، ولن يتم دعوتهم للحوار الوطني، وكل ما يروجون له الإخوان أكاذيب، "عاوزين يضللوا الناس، ولو حد منهم معاه حاجة ودليل أن فيه تفاوض كان طلعها للناس لكن هما عايشين في وهم".

وأشار إلى أن البيان يذكر أن التفاوض مع الإخوان على اعتبار أنهم جزء من ترتيبات إقليمية تحت رعاية أمريكا، متعجبا: "هو انتوا فاكرين نفسكم ليكم مكان أو لازمة دلوقتي، انتوا خلاص مش موجودين ولا ليكم وجود ولا ليكم رقم في المعادلة السياسية".

واستكمل أن الإخوان يواصلوا الأكاذيب ويصدقون أنفسهم، معتقدين أنهم قادرين على خدع الشعب المصري مرة أخرى، موضحا أن الشعب المتواجد حاليا هو من نزل في الميادين بالملايين من أجل الخروج وإنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية.