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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /708197/النائبة-هالة-أبو-السعد-ثورة-30-يونيو-سطرت-العصر-الذهبي-للمرأة-المصرية

هنأت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، قائلة: المرأة المصرية كانت جزء من ثورة 30 يوينو حيث تقدمت الصفوف الأولى وطالبت بإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

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ثورة 30 يوينو هي ثورة المرأة المصرية

وأكدت أبو السعد، في بيان لها، أن ثورة 30 يوينو هي ثورة المرأة المصرية التي طالما دافعت عن بلادها في ظل حكم الجماعة الإرهابية التي تجاهلت دور المرأة وما يمكن أن تقوم به من معجزات وانتصارات على أرض الواقع، لافتة أن المرأة تصدرت الصفوف الأولى للمطالبة بحقوقها.

ثورة 30 يونيو سطرت العصر الذهبي للمرأة المصرية

وأوضحت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو كانت البداية الحقيقية لتمكين المرأة المصرية، حيث سعى الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم إلي تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مضيفة: الدولة المصرية حققت إنجازا غير مسبوق من خلال تمثيل المرأة في كافة الوظائف القيادية، حيث تحققت العديد من المكتسبات التي كانت مجرد أحلام.

وأضافت أبو السعد، أن ثورة 30 يونيو سطرت العصر الذهبي للمرأة المصرية بتقلدها وظائف لم تتقلدها من قبل، مؤكدة أن المرأة المصرية كانت الشرارة الأولى لثورة 30 يوينو، حيث دفعت كافة فئات المجتمع للشوارع والميادين المصرية للمطالبة بإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية.