انت الان تتابع تفاصيل خبر عمرو سلامة عن تقديم المثلية الجنسية: "لازم ماعملش حاجة عكس قناعتي وفي نفس الوقت نتقبل الأخر" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /708194/عمرو-سلامة-عن-تقديم-المثلية-الجنسية-لازم-ماعملش-حاجة-عكس-قناعتي-وفي-نفس-الوقت-نتقبل-الأخر

كشف المخرج عمرو سلامة عن إمكانية تقديمه لعمل فني عن المثلية الجنسية، مشيرا إلى أن يعتبر ذلك ضد قناعته لكن يمكن أن يفرض عليه بعض الأعمال التي تخالف عقيدته.

دوت الخليج يرصد مصر التقرير امكانية عمرو سلامة بتقديم مثلية جنسية

وقال عمرو سلامة خلال لقائه ببرنامج “الستات” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة على قناة النهار، فقال: “ لازم أكون صادق مع نفسي، وماعملش حاجة عكس قناعاتي، ولكن بنفس الوقت، لازم ما نعزلش نفسنا عن العالم، ونتقبل الآخر، ونتقبل المشاكل اللي في المجتمع، ولكن مع احترام ثقافة المجتمع اللي بنعيش فيه”.

وتابع: “رقابة الشارع قاسية أكتر من الرقابة الفنية، وأنا مش بقدر أعمل أعمال فنية عكس قناعاتي، وخسرت كتير بسبب كده؛ لأن الأفلام دي تاريخ، وبتفضل في الذاكرة، وكل اسم بعمله؛ بيتكتب في تاريخي”.

عمرو سلامة وتصريحاته عن الحجاب

هذا وصرح تصريحات جريئة عن الحجاب وعلاقة الرجل بالمرأة هذه الأيام، فقال: “مجتمعنا بيعيش حالة قاسية على المرأة واحنا مضيعين وقت كبير جدا في اننا نشوف الست لابسة اي، وبقينا عايشين في هوس تملك المرأة وإن الراجل فاكر ان الشرف بلبس مراته، مان وأنا في الجامعة كان التمرد ان البنت تتحجب وان الولد يربي دقنه.. دلوقتي التمرد والشجاعة ان البنت تخرج بدون حجاب ومش من حق حد ينتقدها ولا يلمسها”.

أخر أعمال عمرو سلامة

يذكر أخر أعمال المخرج عمرو سلامة، هو فيلم برا المنهج، الذي طرحته منصة شاهد، قبل يومين للجمهور، وذلك بعد رفعه من السينمات خلال الشهور الماضية وشارك في بطولته كلا من ماجد الكدوانى وروبى ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج عمرو سلامة، وتأليف خالد دياب وعمرو سلامة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى فى فترة زمنية ماضية .

إقرأ أيضا: "يا أطلع الأول يا أموت وضحكت على نفسي".. ملخص تصريحات الشحات مبروك في "كلام الناس"

ويناقش الفيلم قضية التنمر، حيث تجسد الفنانة روبى دور مدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للكثير من الأزمات فى حياتها، وتدور الأحداث فى إطار الدراما التشويقية.