انت الان تتابع تفاصيل خبر «مستقبل وطن» ينظم فعاليات في محافظات مصر.. أبرزها ندوات تثقيفية وتوعوية ومعارض للأسرة المصرية المخفض وورش فنية واستعراضية للأطفال حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /708193/مستقبل-وطن-ينظم-فعاليات-في-محافظات-مصر-أبرزها-ندوات-تثقيفية-وتوعوية-ومعارض-للأسرة-المصرية-المخفض-وورش-فنية-واستعراضية-للأطفال

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

دوت الخليج

في البداية، استكملت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، سلسلة الاجتماعات التنظيمية، التي تعقدها مع أمانات المحافظات، حيث استضافت الأمانة العامة، محافظات "دمياط- الغربية- بورسعيد- المنوفية"، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، وبمشاركة كل من المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، واللواء يحيى العيسوي، أمين التنظيم بالحزب، ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والنائب شريف الجابري، عضو مجلس الشيوخ، وأمين العضوية بالأمانة المركزية.

"مستقبل وطن" ينظم فعاليات في محافظات مصر

وتناولت الاجتماعات التنظيمية، بحث سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في عمل المبادرات المجتمعية، التي يتبناها حزب مستقبل وطن، لدعم الطبقات البسيطة والأكثر احتياجاً.

في محافظة قنا

نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، ندوة موسعة حول للتوعية بالتغيرات المناخية وآثارها على الاقتصاد بعنوان "التغيرات المناخية التهديدات - الحلول المقترحة من منظور اقتصادي"، بقاعة النادي الاجتماعي بمدينة قنا، وناقشت الندوة وهي الأولي من نوعها علي مستوي المحافظة وتتواكب مع مؤتمر التغيرات المناخية واهتمام الدولة المصرية بالتوعية بآثار التغيرات المناخية على مستقبل الجنس البشرى حيث أطلقت مصر السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل المشروعات التى تتبناها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتناولت الندوة عددًا من المحاور ممثلة في تغير المناخ والطاقة، تغير المناخ والصحة، دور الانبعاثات الكربونية في تلوث البيئة، التلوث وآثاره على المناخ، التكيف الفعال، تغير المناخ والصناعة، تأثيرات الاحتباس الحراري على المناخ وأسبابه، الاستدامة وتغير المناخ، الحلول العملية لتغير المناخ، تغير المناخ والمياه، تغير المناخ والزراعة، دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية في التوعية بخطورة تغير المناخ، دور السياسات العالمية في تهيئة الجو المناسب لرفع التوعية بالمشكلات البيئية والمناخية، ومن المقرر تنظيم ثاني الندوات التي تتناول قضية التغيرات المناخية الأحد المقبل بمركز قوص جنوب المحافظة بهدف التوعية بخطورة قضية تغير المناخ وشرح آليات تخفيف تلك الآثار.

في محافظة القاهرة

نظمت أمانة المجالس المحلية بمدينة بدر، ندوة عن "خطورة المخدرات وكيفية الوقاية منها"؛ لمعرفة أضرار الإدمان وتعاطى المخدرات وسُبل الوقاية والعلاج منها ودور شباب الحزب فى التطوع للخدمة المجتمعية فى تلك القضايا التى تمس الأسر المصرية، وتأتي الندوة فى إطار الأنشطة: "التثقيفية، الإجتماعية، والتوعوية" للأمانة وتعظيم دور الشباب فى المشاركة الإيجابية الفعالة للتوعية المجتمعية بمخاطر وأضرار التدخين والإدمان على الأفراد والمجتمع، ومن جانب أخر، قام شباب أمانة المدينة بتوزيع زجاجات المياه المعدنية وعلب العصائر المثلجة على "طلاب الثانوية العامة" فى أول أيام الامتحانات نظراً لإرتفاع حرارة الجو مع بداية دخول فصل "الصيف".

في محافظة الجيزة

وزعت أمانة قسم الحوامدية، المياه المثلجة على طلاب الثانوية العامة قبل دخول الامتحان، ومن جانبه، واصلت أمانة الحزب قسم تنفيذ مبادرتها ضد الغلاء استعدادً العيد الأضحى المبارك، لإتفاق مع أصحاب محلات الملابس، وعلى الفور تمت الاستجابة من أصحاب محلات ملابس K&D وتم عمل خصومات خاصة لحزب مستقبل وطن تصل إلى 70 % لأهالي الوراق، كما نظمت الأمانة قافلة طبية في جميع التخصصات، بالتعاون مع مركز الشاذلي للعيادات التخصصية قافلة طبية تضم جميع التخصصات، وفي سياق أخر، تواصل أمانة مركز أبو النمرس دعم طلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات، وفي نفس السياق، نظمت أمانة قسم الجيزة رحلة لقصر المسعود بطريق مصر أسكندرية الصحراوي والقيام بيوم ترفيهي لأعضاء امانة الشباب والشباب المميزين رياضيًا، كما افتتحت أمانة أبو النمرس منفذًا لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، وذلك لخدمة المواطن ومواجهة جشع التجار وذلك بمنطقة كوبرى العريشة، كما نظمت أمانة مركز أطفيح، قافلة طبية مجانية، بقرية البرمبل، وتضم القافلة الطبية تخصصات رمد وباطنة وتحاليل طبية، ومن جانب أخر، أستمرت أمانة مركز البدرشين، مراجعات الثانوية العامة للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع مجلس الأمناء بالإدارة.

في محافظة الغربية

واصلت أمانة مركز قطور، لليوم الثاني على التوالي مجهوداتها لدعم الطلاب فى مارثون امتحانات الثانوية العامة، حيث شكلت الأمانة فريقي عمل تم تقسيمهم على معهدي ( البنين، ومعهد قطور للفتيات) جاء ذلك بعد نجاح تواجد فرق الحزب أمام مدراس الثانوية العامة، واستجابة لمطالب الأهالي بالتواجد أمام الثانوية الازهرية، كما نظمت أمانة مركز السنطة، قافلة طبية "تشخيصية وتقيمية مجانية لأمراض اللغة والتخاطب والتوحيد والتأخير النمائي ومشكلات السلوكية للأطفال، بالتنسيق مع مركز بداية للتخاطب والتأهيل، وذلك غدا الجمعة بمقر المركز "مركز بداية" بالجعفريه، حيث أن الكشف والعلاج مجانا في جميع التخصصات التالية: "أخصائي طب المخ والاعصاب والنفسية والعصبية للإطفال والبالغين، "اخصائي طب أطفال، أخصائي الطب النفسي".

في محافظة المنوفية

أقامت أمانة مركز ومدينة منوف، معرضا لبيع جميع مستلزمات الأسرة من مفروشات وملابس العيد وأدوات منزلية وجهاز العروسين والمواد الغذائية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، بقرية برهيم لمواجهة غلاء التجار، ولاقي المعرض إقبال وإستحسان من جميع الأهالي نظرا لجودة المنتجات المعروضة وكذا انخفاض الأسعار وطالب الأهالي بتكرار مثل هذه المعارض لما لها من دور فعال في ضبط الأسعار بالأسواق، ومن جانبه، أقامت أمانة مركز بركة السبع، معرض الأسرة المصرية لبيع المفروشات والسلع المعمرة والمواد الغذائية والملابس بأسعار مخفضة، تحت شعار (معا ضد الغلاء)، وشمل المعرض للملابس والمفروشات والسلع المعمرة والمواد الغذائية بمجلس قروي كفرهلال بقرية كفر نفرة.

في محافظة الوادي الجديد

نفذت أمانة مركز الداخلة، ورشة فنية للأطفال، تضمنت تنفيذ أعمال فنية ورسومات وأعمال يدوية باستخدام خامات بيئية وهندسية لاكتشاف مهارات ومواهب الأطفال وصقل مهاراتهم بالإضافة لاستغلال أوقات الفراغ خلال إجازة الصيف، وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية "المعصرة"، وعلي جانب أخر، نفذت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة وللمرة الثانية نظرا لاقبال الاطفال على ورشة العمل المجانية، مساء غدا الجمعة، من عمر 10 سنوات حتى 15 سنة.

في محافظة بورسعيد

استمرت أمانة قسم الشرق، في فعاليات مبادرة "صحتك تهمنا" بالتعاون مع مراكز "green apple"، حيث نظمت ندوة وبحضور لفيف من أهالي محافظة بورسعيد، وتناولت الندوة عن أمراض الصيف والحساسية من خلال التغذية للأطفال، والحديث عن الخلل الهرموني عند الأطفال، وتبادلا الحديث مع الحضور، وكذلك أجابوا على بعض الاستفسارات والأسئلة.

في محافظة البحر الأحمر

نظمت أمانة مدينة رأس غارب، كرنفالاً لتجهيز العرائس بخصومات تصل إلى 50%، وشهد المعرض إقبالا كبيرا من جانب السيدات والفتيات للإستفادة من المبادرة والتخفيض، لعدد كبير من المنتجات ومنها البطاطين ومستلزمات المطبخ وتم توفير وبيع مستلزمات جهاز العرائس للفتيات المقبلات على الزواج بالمحافظة والأدوات المنزلية للأسر بأسعار مخفضة.

في محافظة جنوب سيناء

نظمت أمانة مدينة أبورديس، المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالمجان فى مادة اللغه الفرنسية، حيث تمت المراجعات للطلبة على مجموعتين بقاعة الهلال الأحمر، ومن جانب أخر، نظمت أمانة مدينة طور سيناء، مراجعات مجانية لطلبة الثانوية العامة في مادة اللغة الفرنسية بقاعة التأهيل بطور سيناء.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.