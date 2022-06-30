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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /708190/عمرو-سلامة-يفجر-تصريحات-جريئة-عن-الحجاب-الشجاعة-دلوقتي-ان-البنت-تخرج-بدونه

فجر المخرج عمرو سلامة تصريحات جريئة عن الحجاب وفكرة تملك الرجل للمرأة وقياس مقدار الشرف على اساس لبسها، مشيرا إلى أنه اصبح من الشجاعة أن تخرج المرأة بدون حجاب، وفي ذلك الإطار يرصد دوت الخليج بعض تصريحات سلامة.

عمرو سلامة: “الرجالة عايشين في هوس تملك المرأة وبيقسوا شرفهم بلبسها”

قال عمرو سلامة خلال برنامج “الستات” الذي تقدمه مفيدة شيحة عبر قناة النهار: “مجتمعنا بيعيش حالة قاسية على المرأة واحنا مضيعين وقت كبير جدا في اننا نشوف الست لابسة اي، وبقينا عايشين في هوس تملك المرأة وإن الراجل فاكر ان الشرف بلبس مراته”

عمرو سلامة: “الشجاعة إن البنت تخرج بدون حجاب”

وتابع “زمان وأنا في الجامعة كان التمرد ان البنت تتحجب وان الولد يربي دقنه.. دلوقتي التمرد والشجاعة ان البنت تخرج بدون حجاب ومش من حق حد ينتقدها ولا يلمسها”.

عمرو سلامة: “البنت في المناطق الشعبية بتخاف تنزل من غير حجاب ودا في حد ذاته قهر وإرهاب”.

عمرو سلامة يقارن نادي الزمالك بنادي الأهلي

وكان قد رفض عمرو سلامة العمل على فيلم تسجيلي للأهلي، موضحا: “لو عاملنا عمل درامي عن نادي الأهلي مش هتكون فكرة مسلية ومفيهاش دراما لكن الزمالك عنده دراما طول الوقت”.

وتابع: “نادي الزمالك الطرف الأضعف هو ديما مقهور إعلاميا وفي الوسط الرياضي وديما حاطط نقره من نقر الطرف الأكبر اللي هو الأهلي ويروح يقوله هكسبك فتحس فيه دراما حلوة كدة”.

واستكمل ساخرا: “ محتاجين نختبر ولاء الأهلاوية ونشوفهم لو مخدوش الدوري 10 سنين ورا بعض هيعملوا اي، احنا بنبقى خسرانين والمفروض نحط وشنا في الأرض وبنطلع نقول بنحبه بردو بكل ثقة”.

أخر أعمال عمرو سلامة

يذكر أخر أعمال المخرج عمرو سلامة، هو فيلم برا المنهج، الذي طرحته منصة شاهد، قبل يومين للجمهور، وذلك بعد رفعه من السينمات خلال الشهور الماضية وشارك في بطولته كلا من ماجد الكدوانى وروبى ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج عمرو سلامة، وتأليف خالد دياب وعمرو سلامة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى فى فترة زمنية ماضية .

ويناقش الفيلم قضية التنمر، حيث تجسد الفنانة روبى دور مدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للكثير من الأزمات فى حياتها، وتدور الأحداث فى إطار الدراما التشويقية.