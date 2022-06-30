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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /708189/يا-أطلع-الأول-يا-أموت-وضحكت-على-نفسي-ملخص-تصريحات-الشحات-مبروك-في-كلام-الناس

تحدث الشحات مبروك بطل العالم في كمال الأجسام عن دخوله عالم الفن وأسرار يكشفها لأول مرة على الجمهور على الشاشة ببرنامج كلام الناس.

دوت الخليج يرصد ملخص تصريحات الشحات مبروك ببرنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز ملخص تصريحات الشحات مبروك - قررت إني أطلع الأول في بطولة العالم يا أموت وكنت مستعد أموت لكن زوجتي متحاسبنيش لو خسرت في بطولة العالم - دخلت الساونا 5 ساعات عشان أخس 8 كيلو - لقب الكابتن بحبه أكتر من أستاذ أو فنان وبشكر السينما إنها عرفت الناس إني بطل العالم في كمال الأجسام أسرار الشحات مبروك - دوري في فيلم عمهم مش كبير لكن عجبني جدا وأول مرة أقف قدام الكاميرا سعيد في فيلم عمهم - محمد إمام نجم في أخلاقه وتربيته وبيشيل الكل على دماغه وأبوه مربيه أوي ونجم شاب في الأخلاق والمجاملة - قدمت 21 فيلم منها 4 بس اللي راضي عنها وهي المرشد والشجعان وأمريكا شيكا بيكا - الجدعنة خدت مني كتير ومعملتش فلوس من التمثيل - الجيل الحالي أشطر وأوعى وكلهم بيمثلوا حلو جدا - أنا ضحكت على نفسي وضريت نفسي بسبب الأفلام اللي عملتها وأنا مش راضي عنها - كنت طماع وبحب السينما والتمثيل في بداياتي وكنت فرحان بأجري القليل ومحققتش فلوس من الفن اقرأ أيضًا الشحات مبروك: "محققتش فلوس من التمثيل واستبعدوني من بطولة العالم بسبب تعاطي المنشطات" - حصلت على بطولة العالم لكمال الأجسام 11 مرة واعتزلت في عمر 51 سنة - بيج رامي حقق إنجاز بفوزه ببطولة مستر أوليمبيا مرتين على التوالي.. وعنده موهبة عالمية والمنشطات مممكن تلعب دور معاه - زمان استبعدوني من بطولة العالم بسبب تعاطي المنشطات. جدير بالذكر أن الشحات مبروك يشارك في بطولة فيلم عمهم للفنان محمد إمام والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2022، ويضم العمل في بطولته كوكبة من النجوم مثل هدى المفتي وأيتن عامر وسيد رجب ومحمد سلام ومحمد ثروت وآخرين ويعيد هذا الفيلم محمد إمام للسينما بعد غياب سنوات.

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