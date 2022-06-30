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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /708191/رئيس-إدارة-البنك-الاهلى-المصرى-يفتتح-شركة-في-جنوب-السودان

افتتح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى شركة تابعة للبنك بمدينة جوبا بجنوب السودان، ويرصد دوت الخليج استعدادات افتتاح الشركة في جنوب السودان بالصور.

البنك الاهلى المصرى حضر الافتتاح الدكتور جيمس واني ايجا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان وموسي ماكور دينق محافظ البنك المركزي الجنوب سوداني والسفير معتز مصطفي عبد القادر سفير مصر في جنوب السودان. صور افتتاح شركة تابعة لـ البنك الاهلى المصرى في السودان نرصد صور افتتاح شركة تابعة للبنك الاهلى المصرى في جنوب السودان على النحو التالي: ويواصل دوت الخليج متابعة كافة الخدمات التى يقدمها البنك الاهلى المصرى أو الشركات التى تتبعه. رقم خدمة عملاء البنك الاهلى المصرى تستطيعون التواصل مع خدمة عملاء البنك الاهلى المصرى بأكثر من وسيلة على النحو التالي: - الخط الساخن: 19623. - رقم الأرضي: 0225945000. - رقم التليفون من خارج مصر: 0020219623. - رقم الفاكس: 0225945137. البنك الاهلى المصرى يعتبر البنك المحلى الأول في الدولة، ويمتلك شريحة كبيرة من العملاء من داخل مصر وخارجها، وبالإضافة إلى المستشمرين والخدمات التى يوفرها لدفع عجلة الاقتصاد القومي.

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