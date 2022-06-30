انت الان تتابع تفاصيل خبر مصطفى بكري لـ أمال ماهر: قدمي دليل إصابتك بكورونا لإخراس كل الألسنة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /708195/مصطفى-بكري-لـ-أمال-ماهر-قدمي-دليل-إصابتك-بكورونا-لإخراس-كل-الألسنة

وجه الإعلامي مصطفى بكري رسالة هامة للفنانة آمال ماهر بعدما ظهرت في مقطع فيديو تعلن من خلالها سلامتها بعد الشائعات العديدة التي انتشرت حول أنها مختطفة خلال الفترة الماضية، وهو ما قلب مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، إن الفنانة آمال ماهر فنانة جميلة ولها جمهور واسع وألهبت مشاعر المصريين بأغانيها لمصر المعروفة والشهيرة، ألا أنها قلبت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب اختفائها.

مصطفى بكري يعلق على أزمة أمال ماهر

وتابع أن اختفاء أمال ماهر فجأة جعل مواقع التواصل الاجتماعي تتساءل عنها، وبعض الأشخاص الذين لا يتوقفون عن إطلاق الشائعات أطلقوا شائعة أنها مسجونة وتٌعذب في أحد السجون لصالحة أحد الأشخاص، متعجبا من هذا الأمر "مش عارف ازاي الناس تصدق حاجة زي دي الصراحة إحنا في بلد يحكمها القانون".

وواصل أن ظهور أمال ماهر للجمهور بالأمس طمأن البعض ولكنه زاد الشكوك حولها، حيث قالت إنها كانت غائبة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، ولم تكن تستطيع الظهور بسبب هذا الأمر، مطالبا الفنانة أمال ماهر بضرورة الكشف عن الدلائل التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا خلال حوارها التي يُقام الليلة.

وواصل: "لازم تخرجي للناس وتقولي الدليل اللي يقول أن عندك كورونا شهادة الدكتور والمكان اللي كنتي فيه، والمكان اللي قالك أن عندك كورونا، كل دي دلائل هتخرس كل الألسنة اللي تداولت شائعات على مصر".

وتحل الفنانة أمال ماهر ضيفة اليوم على الإعلامي رامي رضوان من خلال برنامجه “مساء دي إم سي” المذاع عبر فضائية “دي إم سي” من أجل الكشف عن تفاصيل غيابها خلال الفترة الماضية، في حوار سيبدأ في تمام الساعة الحادية عشر مساء.