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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /708192/مصطفى-بكري-التحقيقات-في-قضية-المذيعة-شيماء-جمال-ستقلب-الموازين

علق الإعلامي مصطفى بكري، على قضية مقتل المذيعة شيماء جمال من قبل زوجها القاضي أيمن حجاج، قائلا إن تفاصيل الحادث مؤلمة جدا بالنسبة له، حيث أن يقوم القاضي بقتلها ومن ثم يبلغ أن زوجته اختفت ولا يعرف مكانها، "إيه الجبروت اللي هو فيه ده، عاوز تقتل القتيل وتمشي في جنازته".

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، أن هذا المستشار من عائلة كبيرة وله أقارب كثر، "ازاي مفكرش اللي بيعمله ده، ازاي مفكرش في قرايبه والناس اللي حواليه"، موضحا أن التحقيقات في تلك القضية ستقلب الموازين، وستكشف عن حقيقة ما جرى، خاصة في ظل معاناة الشعب المصري من ألم وحزن نتيجة ما تشهده مصر من أحداث مؤسفة.

مصطفى بكري: الكثير من الادعاءات الزائفة وجُهت لرجال الشرطة بسبب قضية المذيعة شيماء جمال

وتابع أن هناك الكثير من الادعاءات الزائفة والاتهامات التي وٌجهت لرجال الدولة الشرفاء بشأن تلك القضية، والبعض قال أن رجال وزارة الداخلية قاموا بتهريب القاضي خارج مصر، وهذا لم يحدث.

وتابع أن رجال الداخلية تمكنوا من القبض عليه في محافظة السويس، واستخدموا كل أدوات العلم والتكنولوجيا للوصول إليه قبل الهرب من القاهرة عبر ميناء السويس ويخرج منها خارج البلاد، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت تلك القضية من أجل الترويج ضد رجال الداخلية الأبطال، ولكن الوزارة نجحت في القبض عليه وإخراس كل الألسنة، موجها التحية لوزارة الداخلية ورجال الشرطة على المجهود الكبير المبذول للقبض على المتهم.