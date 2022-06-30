انت الان تتابع تفاصيل خبر نقيب المحامين الأسبق: المصريون اختاروا الرئيس السيسي قبل ترشحه للانتخابات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /708188/نقيب-المحامين-الأسبق-المصريون-اختاروا-الرئيس-السيسي-قبل-ترشحه-للانتخابات

هنأ سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، الشعب المصري بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، قائلا إن هذا الشعب عبقري ومعلم ويوجد أكثر من دلالة، وما وصلت إليه مصر في الوقت الحالي بفضل هذا الشعب، موضحا أن عبقرية هذا الشعب قد ظهرت في ثورة 25 يناير، حينما أعطوا فرصة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في تصحيح الأوضاع في مصر، وحينما تأخر التصحيح استمرت الثورة حتى تنحى عن منصبه كرئيسا للجمهورية.

وأضاف "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، وينقلها دوت الخليج، أن الشعب كان قد أعطى فرصة لكل التيارات السياسية ومن ضمنها الإخوان من أجل تحسين مصر عقب ثورة 25 يناير، ألا أن الإخوان قفزت على السلطة ومن قبلها مجلس الشعب، ولكنهم فشلوا في السيطرة على الوطن بفضل الشعب المصري وإرادته.

سامح عاشور: الإخوان كانوا يرغبوا في اختطاف مصر

وتابع نقيب المحاميين الأسبق أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت ترغب في اختطاف مصر والسيطرة والاستحواذ عليها، ألا أن المصريين يرفضوا ذلك ونادو القوات المسلحة، وهي الجهة التي أنصفت الشعب بعد استجابتها له، وقامت بحماية المواطنين في الشوارع.

وأشار إلى أن المصريين قد انتخبوا الرئيس السيسي قبل تفكيره في الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك حينما رفع المصريون صورته مجاورة للرئيس الراحل محمد أنور السادات في الميادين، متابعا: "دي كانت إشارة واضحة من الشعب أنهم عاوزين السيسي رئيسا لمصر وليس فقط وزير دفاع أو قائد للجيش، والحمد لله السيسي الرئيس هو قائد الجمهورية الجديدة المصرية".