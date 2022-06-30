link نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022 برقم الجلوس“الصناعي والزراعي والتجاري وسياحة وفنادق” موقع fany.emis.gov بوابة التعليم الفني

لينك نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022 حيث يترقب طلاب الدبلومات الفنية في جميع المحافظات المصرية في هذا التوقيت الإعلان رسميا عن نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي الدور الأول لجميع الطلاب بكافة التخصصات 2022، وذلك بعدما انتهى الطلاب خلال الفترة الأخيرة من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي بناء على الجدول الامتحاني المعتمد رسميا من جانب وزارة التربية والتعليم لكافة التخصصات التي يتبع لها الطلاب، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم الفني عن تفاصيل الإعلان عن نتائج الطلاب بعدما كانت أعمال تصحيح الامتحانات قد أوشكت على الانتهاء بناء على تصريحات مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم الفني، ونوضح من خلال هذا المقال موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022 وكيفية استخراج النتيجة برقم الجلوس.

الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022

fany.emis.gov رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر بوابة التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) وقد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني رسميا عن موعد كشف نتائج طلاب الدبلومات الفنية والخاصة بامتحانات الدور الأول 2022، حيث أكد أنه سوف يتم طرح النتائج في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري، على أن يتم تقديمها لجميع الطلاب بعدما يتم الانتهاء رسميا من رصد كافة النتائج والدرجات المتعلقة بالطلاب، لتتم عملية الاستعلام واستخراج النتيجة بعد طرحها إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي المخصص وهو موقع بوابة التعليم الفني.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022

وقد فعلت وزارة التربية والتعليم الفني رسميا الرابط الخاص بموقع بوابة التعليم الفني لكي يتم من خلاله الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية لجميع الطلاب، حيث يسهل استخراج النتيجة مباشرة من خلال الموقع باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.