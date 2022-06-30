ثورة 30 يونيو.. واقع جديد فرضته الإرادة المصرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتحل، اليوم الخميس، الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، والتى كانت ثورة خاضها الشعب المصرى وتجسيد حقيقى للثورة الشعبية لإنقاذ الدولة من مصير مجهول على يد الجماعة الإرهابية.

وأعادت ثورة 30 يوينو الدولة المصرية لوضعها الطبيعى بعد محاولات اختطافها، ومصير مجهول وعبرت عن تلاحم الشعب، كما خلدت الدور الوطنى للقوات المسلحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشرطة، التى حمت ثورة الشعب.

وجاءت الثورة لتبنى وطنًا جديدًا للمصريين تنتصر فيه حقوق الإنسان والعدالة واحترام الدستور والقانون، وتصحيح مسار وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام المصريين الذين هتفوا ضد سماسرة الأوطان.