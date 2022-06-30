انت الان تتابع خبر امتحان الكيمياء الثانوية العامة 2022 .. اسئلة ليست مقالية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، زاد البحث عن أسئلة امتحان الكيمياء الثانوية العامة 2022، والذي يؤديه طلاب الشعبة العلمية، يوم الاحد المقبل الموافق 3 يوليو 2022، وفقا للجدول المعلن عنه من قبل وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني.

أسئلة امتحان الكيمياء الثانوية العامة 2022:

حيث يكون نظام امتحان الكيمياء الثانوية العامة 2022، ورقيا وبنظام البابل شيت ويتضمن عدد 50 سؤل، والدرجة النهاية الكبرى للامتحان 60 درجة، والصغرى 30 درجة، وتعتمد الاسئلة على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأشار المصدر من وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، هي أسئلة اختيارية وليست مقالية، قام بوضع تلك الاسئلة مجموعة من الخبراء المتميزين بالمركز القومي للامتحانات، كما سيتم تسليم الطلاب مجلد مفاهيم للكيمياء مع بدء الامتحان مع ورقة الاسئلة والإجابة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، رسالة إلى رؤساء اللجان بامتحانات الثانوية العامة، بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على مجلد المفاهيم، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان، وذلك من أجل استخدامه في السنوات المقبلة.