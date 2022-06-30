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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708186/اختلال-عجلة-القيادة-في-يد-السائق-الخاص-إصابة-5-أشخاص-بينهم-نجل-أبو-العينين-في-حادث-سيارة-بالغردقة

- مصدر أمني: الحادث نتيجة انفجار إطار السيارة الأمامي وجميع المصابين من مستقليها فقط

- انفجار الإطار الأمامي أدى لأختلال عجلة القيادة في يد السائق الخاص لسيارة نجل أبو العينين

- مصدر طبي: حالة المصابين مستقرة ونقلهم لعدة مستشفيات بالقاهرة والغردقة

- إصابة أحمد المنشاوي 37 عاما السائق الخاص للسيارة بكسر بالفخذ ويتلقى العلاج بالغردقة

-نطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة والدعاء للمصابين بالشفاء

وقع ظهر أمس الأربعاء حادث سيارة في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، نتج عنه إصابة 4 من مستقليها من بينهم (عمر أبو العينين) نجل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.. كما أصيب أحمد عبدالمنعم المنشاوي (37 عاما) السائق الخاص لسيارة نجل أبو العينين.

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تعود تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء سيرهم في أحد طرق مدينة الغردقة ، انفجر إطار السيارة واختلت عجلة القيادة في يد السائق الخاص ، مما تسبب في انقلابها وإصابة جميع مستقليها. وعلى الفور تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج ، وحالتهم جميعا مستقرة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر أمس الاربعاء فى الساعة الثانية ظهرا اخطار بانقلاب سيارة ملاكى بعد انفجار الاطار الامامى الايمن للسيارة حيث اصيب عمر نجل محمد ابو العينين وسائقه الخاص، واصدقائه وهم (يوسف غ) و (طارق خ) و (فاضل ي) ، فضلا عن السائق الخاص للسيارة أحمد عبد المنعم المنشاوى الذي لا يزال يتلقى العلاج حتى الآن داخل المستشفى نتيجة إصابته بكسر في الفخذ الايسر ولكن حالته مستقرة.

وكشف مصدر أمنى أن سبب الحادث انفجار احد اطارات السيارة مما تسبب فى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق وانقلابها ، وقد تم الدفع بسيارتي اسعاف لنقل المصابين في القاهرة والغردقة.

وأضح مصدر طبى أن جميع حالات المصابين مستقرة وجميعهم خضعوا تلقوا الخدمة الطبية كاملة فى مستشفى الغردقة العام وتم اجراء جراحة استكشافية عاجلة لأحدهم وحالته حاليا مستقرة.

وقد انتقل وكيل مجلس النواب الى مستشفى الغردقة العام للاطمئنان على نجلة والمصابين جميعا فى الحادث بمستشفى الغردقة العام وتم نقل نجله عمر وأحد اصدقائه حيث كانت حالتهم تسمح بالنقل لاستكمال العلاج بالقاهرة ، فيما يستكمل باقى المصابين علاجهم بالغردقة لحين استقرار حالتهم .

إصابة 5 أشخاص بينهم نجل أبو العينين في حادث سيارة بالغردقة

وأكد مصدر أمني مسئول أن الحادث مجرد انقلاب سيارة نتيجة انفجار إطارها ، وليس ناتج عن أي شئ أخر ، وأكد أنه لم تقع أية إصابات في اي سيارات أخرى.

ونهيب بوسائل الأعلام والمواقع الاخبارية ضرورة تحرى الدقة فيما ينشر عن الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين وتمام الصحة والعافية .