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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708185/عمرو-سلامة-ساخرا-الزمالك-ضعيف-وديما-حاطط-نقره-من-نقر-الأهلي

تحدث المخرج عمرو سلامة عن تفاصيل تحضيره لفيلم تسجيلي عن نادي الزمالك مؤكدا أنه كان يجادل لميس الحديدي لقاء بينهم دفعه يصرح بهذا الأمر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات عمرو سلامة عن الزمالك والأهلي

وأكد عمرو سلامة خلال برنامج “الستات” الذي تقدمه اللإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، على قناة النهار: “لو عاملنا عمل درامي عن نادي الأهلي مش هتكون فكرة مسلية ومفيهاش دراما لكن الزمالك عنده دراما طول الوقت”.

وتابع: “نادي الزمالك الطرف الأضعف هو ديما مقهور إعلاميا وفي الوسط الرياضي وديما حاطط نقره من نقر الطرف الأكبر اللي هو الأهلي ويروح يقوله هكسبك فتحس فيه دراما حلوة كدة”.

واستكمل ساخرا: “ محتاجين نختبر ولاء الأهلاوية ونشوفهم لو مخدوش الدوري 10 سنين ورا بعض هيعملوا اي، احنا بنبقى خسرانين والمفروض نحط وشنا في الأرض وبنطلع نقول بنحبه بردو بكل ثقة”.

عمرو سلامة يطالب بتدريس سيرة الزعيم في الجامعات

جدير بالذكر أنه، أثار عمرو سلامة الجدل في وقت سابق بعدما طالب بتدريس سيرة الزعيم عادل إمام الفنية في الجامعات، اذ كتب عبر موقع “فيسبوك”: أستاذ عادل إمام ربما أشهر ممثل مصري على الإطلاق وأطولهم زمنا في التربع على صدارة الإيراد والأجر، وأكثرهم قوة في التأثير، لكن مع كل ده مازالت معجزة عادل إمام الفنية والعملية لم تأخذ حقها ولم تفسر".

وتابع: أعتقد أن دراسة مشواره عن قرب وتحليلها ماحصلش بالشكل الكافي، ظاهرة الاستمرارية والتنوع والذكاء في التعامل مع المهنة والإعلام والشهرة وإدارة النجاح لسة ظاهرة مشفرة، وحتى مع كل الكلام عنها مش مفهومة، لو فهمناها كويس هتفيد أجيال كثير مش بس ممثلين أو فنانين لكن برضه في أي مجال ثاني.

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واختتم حديثه قائلا: "لو كنا في بلد ثاني كان تحليل مشواره اتدرس في الجامعات وكان زمانه كاتب كتاب عن سيرته الذاتية وأصبح من أهم الكتب".