انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب عمرو القطامي: 30 يونيو مرحلة هامة وفارقة ومصيرية في حياة الشعب المصري حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708184/النائب-عمرو-القطامي-30-يونيو-مرحلة-هامة-وفارقة-ومصيرية-في-حياة-الشعب-المصري

هنأ النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري العظيم والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، قائلا إنها أشبه بقذيفة مدوية نجحت في تفكيك وسحق تحالف ملعون، كان يريد إسقاط الوطن تحت دعاوى مضللة.

دوت الخليج

30 يونيو انتصرت لإرادة الشعب المصري

ولفت القطامي، في بيان له اليوم، إلى أن 30 يونيو انتصرت لإرادة الشعب المصري، الذي خرج بالملايين للشوارع يطالب بإنهاء حكم متطرف، نجح في غفلة من الناس في السطو على مقدرات البلد والوصول للسلطة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ثورة 30 يونيو ما زالت هي نبراس عملنا وشعاع النور نحو المستقبل، مضيفا أن المصريين لم يخرجوا إلا بعد تيقنهم تمامًا أنه في حال استمر الإخوان فإن مصر ستضيع، وجاءت مساندة القوات المسلحة وتأييدها مطالب المصريين لتؤكد على نجاح الثورة.

ووجه القطامي، الشكر للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، التي أعلنت منذ البداية أنذاك ومن منصبها كوزير للدفاع، دعمها لمطالب الشارع المصري مهما كلفها الأمر، وهو ما يحسب في تاريخها البطولي من أجل الوطن، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو مرحلة هامة وفارقة ومصيرية في حياة الشعب المصري، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.