انت الان تتابع تفاصيل خبر خلاف على أولوية التحميل.. حقيقة قيام أشخاص بسرقة سيارة بالجيزة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708183/خلاف-على-أولوية-التحميل-حقيقة-قيام-أشخاص-بسرقة-سيارة-بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إدعاء أحد الأشخاص بقيام الأهالى بضبط بعض الأشخاص حال قيامهم بالشروع بسرقة السيارة قيادته بالجيزة.

فحص الفيديو

بالفحص تبين عدم صحة الإدعاء حيث أنه بتاريخ اليوم 30 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بحدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق ، مقيم بالفيوم) مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله إلى إحدى المستشفيات وخروجه عقب تلقيه الرعاية الصحية اللازمة ، وطرف ثانى (6 أشخاص ، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم) على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرف الأول وشقيق إثنين من أفراد الطرف الثانى"سائق" بسبب أولوية تحميل الركاب بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة ، وقيام أفراد الطرف الثانى بالحضور لمحل البلاغ وتعديهم على الطرف الأول بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها.

ضبط طرفى المشاجرة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص ، كما تبين قيام الطرف الأول بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على خلاف الحقيقة قبل وصول القوات لمحل البلاغ.

ضبط تاجر مخدرات بحوزته سلاح وشادو بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز قليوب، سبق اتهامه في 5 قضايا، وصادر ضده حكم بالإعدام شنقا، لاتهامه بخطف فتاة والتعدي عليها، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطل صادر ضده حكم بالإعدام شنقا، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز قليوب من ضبط "شعبان م ع ا"، 24 سنة، عاطل، وشهرته "وليد"، ومقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في 5 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم بالإعدام شنقا في قضية خطف فتاة والتعدي عليها، وبحوزته سلاح نارى "بندقية ألية"، وعدد من الطلقات النارية، و170 جرام من مخدر الشادو، و130 جرام من مخدر البودر، ومبلغ مالي.

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري والأبيض للدفاع والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.