انت الان تتابع تفاصيل خبر الشحات مبروك: "محققتش فلوس من التمثيل واستبعدوني من بطولة العالم بسبب تعاطي المنشطات" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708182/الشحات-مبروك-محققتش-فلوس-من-التمثيل-واستبعدوني-من-بطولة-العالم-بسبب-تعاطي-المنشطات

حل الشحات مبروك نجم كمال الأجسام، ضيف الإعلامية ياسمين عز ببرنامجها كلام الناس المذاع عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية.

دوت الخليج يرصد تصريحات الشحات مبروك ببرنامج كلام الناس

تصريحات الشحات مبروك

ينتظر الشحات مبروك عرض فيلمه الجديد “عمهم” مع الفنان محمد إمام الذي يعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2022 المقبل، وقال عن مشاركته بالفيلم: “دوري في فيلم عمهم مش كبير لكن عجبني جدا وأول مرة أقف قدام الكاميرا سعيد في فيلم عمهم”.

وأضاف: “محمد إمام نجم في أخلاقه وتربيته وبيشيل الكل على دماغه وأبوه مربيه أوي ونجم شاب في الأخلاف والمجاملة”، وعن أعماله السابقة: “قدمت 21 فيلم منها 4 بس اللي راضي عنها وهي المرشد والشجعان وأمريكا شيكا بيكا”.

وتابع في لقائه التلفزيوني: “الجدعنة خدت مني كتير ومعملتش فلوس من التمثيل”، وأضاف: “الجيل الحالي أشطر وأوعى وكلهم بيمثلوا حلو جدا”.

الشحات مبروك برنامج كلام الناس

وأضاف: “أنا ضحكت على نفسي وضريت نفسي بسبب الأفلام اللي عملتها وأنا مش راضي عنها.. كنت طماع ووبحب السينما والتمثيل في بداياتي وكنت فرحان بأجري القليل ومحققتش فلوس من الفن”.

واستكمل الشحات مبروك كلامه عن مسيرته في كمال الأجسام، قائلًا: “حصلت على بطولة العالم لكمال الأجسام 11 مرة واعتزلت في عمر 51 سنة”.

وقال أيضًا: “بيج رامي حقق إنجاز بفوزه ببطولة مستر أوليمبيا مرتين على التوالي.. وعنده موهبة عالمية والمنشطات مممكن تلعب دور معاه.. زمان استبعدوني من بطولة العالم بسبب تعاطي المنشطات”.

اقرأ أيضًا

بعد السخرية من فيديوهاتها.. أمينة شلباية: "الأمهات بتشجعني أكمل ووعي الناس هيتطور ويتقبلوا اللي بقدمه"

ويشارك الشحات مبروك في بطولة فيلم عمهم المقرر عرضه يوم 7 يوليو المقبل ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2022، عدد من النجوم وهم محمد إمام وهدى المفتي ومحمد سلام وأيتن عامر وسيد رجب ومحمد ثروت، وآخرين.

وظهر في البرومو الرسمي الخاص بفيلم عمهم ، بطل العمل محمد إمام وهو يضرب الشحات مبروك، وشهد البرومو أيضًا العديد من حوادث السيارات والشجارات والتفجيرات التي ستظهر في الفيلم.