انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد السخرية من فيديوهاتها.. أمينة شلباية: "الأمهات بتشجعني أكمل ووعي الناس هيتطور ويتقبلوا اللي بقدمه" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708180/بعد-السخرية-من-فيديوهاتها-أمينة-شلباية-الأمهات-بتشجعني-أكمل-ووعي-الناس-هيتطور-ويتقبلوا-اللي-بقدمه

تعرضت أمينة شلباية على الانتقادات التي تتعرض لها خلال الفترة الأخيرة بسبب فيديوهات اتيكيت الأكل التي قدمتها مؤخرًا بموقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليجيرصد تعليق أمينة شلباية على الانتقادات التي وجهت لها

تعليق أمينة شلباية على فيديوهات الاتيكيت

قالت أمينة شلباية في مداخلة هاتفية لها ببرنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة قناة Mbc مصر الفضائية: “طول حياتي بقدم اتيكيت في برامجي لكن مكنتش بدرسها ولا أركز فيها”.

وتابعت: “الأمهات بتشجعني أكمل فيديوهات الاتيكيت للأكل رغم سخرية السوشيال ميديا مني وأضحك على الفيديوهات التي تسخر مني لا تغضبني على الإطلاق”.

واستكملت أمينة شلباية قائلة: “الموضوع محتاج وقت ووعي الناس هيتطور ويتقبلوا فيديوهات الاتيكيت اللي بقدمها”.

السخرية من أمينة شلباية

وفي سياق متصل، كانت أمينة شلباية خبيرة الموضة والتجميل ردت على حملة التنمر التي تعرضت لها بسبب فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام بشأن إتيكيت تناول الأرز بالشوكة.

وقالت عبر برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني، والإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين عبر شاشة قناة CBC الفضائية: "مش عارفة ليه اتريقوا، بس في نفس الوقت انبسط بالسخرية على الأقل المعلومة وصلت لناس كتيرة ممكن مكنتش عارفة المعلومة".

عمليات التجميل، قالت شلباية: "في هناك فرق كبير بين هوس التجميل وبين التجميل نفسه، من لديها هوس التجميل ستحتاج فورًا لطبيب نفسي يقوم بعلاجها، لازم كل ست تحب نفسها أكتر، أنا مش ضد التجميل".

وأضافت: “حاليًا كل تركيزي على فيديوهات السوشيال ميديا، وتقديم نصائح ومعلومات مفيدة للمتابعين، فمعي فريق عمل كبير يساعدني"، وحول خوض تجربة التمثيل، كشفت أمينة شلباية قائلة: "منذ عدة سنوات اتعرض عليا دور مودل في عمل فني ولكنني رفضت لأني مش حاسة نفسي أعرف أمثل".

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وفيما يخص موضة صيف 2022، علقت قائلة: "الموضة في صيف 2022 هي الراحة في اللبس والملابس الواسعة، بجانب أن الأقمشة السائدة هي الحرير والستان والألوان الصاخبة، هذا الصيف سيكون مبهجًا بألوانه".