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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708179/شيكات-بدون-رصيد-حبس-طاهر-أبو-زيد-3-سنوات-لإقامته-في-فندق-بمدينة-نصر

عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، طاهر أبوزيد نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ على ذمة قضية تحرير شيكات بدون رصيد في القضية رقم 9833 لسنه 2022.

بداية البلاغ

وكان قد تقدم المحاميان حسن عبد الفتاح علام والدكتور أحمد سعد، ببلاغ ضد طاهر أبوزيد، لقيامه بتحرير شيك بدون رصيد تتمثل قيمتها في نفقات إقامته بأحد الفنادق الشهيرة بدائرة قسم أول مدينة نصر.

محتويات البلاغ

وأحتوى البلاغ المقدم من المحاميين الموكلين عن أحد الفنادق الشهيرة بمدينة نصر، على قيام نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بالإقامة في الفندق لمدة طويلة دون تسديد قيمة الإقامة وحرر شيكات بدون رصيد.

4 قضايا

وأقام الفندق 4 قضايا حكم في اثنين منها، وتبقى الحكم في الجنحة رقم 9832 لسنة 2022 والمحدد لها جلسة 6 يوليو، والجنحة رقم 9834 لسنه 2022 والمحدد لها جلسة 7 يوليو، وذلك عن مبالغ شيكات بدون رصيد عجز عن سدادها للفندق تخطت حاجز المليون جنيه.

مبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأضحى

قامت وزارة الداخلية، بإطلاق فعالية لمبادرة كلنا واحد بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية بمشاركة عدد من كبرى الشركات والكيانات التجارية وسلاسل المواد الغذائية لتقديم منتجاتها للمواطنين خلال تلك الفعالية بخصومات خاصة وأقل من مثيلاتها بالأسواق وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

فاعليات المبادرة

وذلك استمرت فعاليات تلك المبادرة على مدار 22 مرحلة والتى من المقرر أن تستمر فعالياتها حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022م.

ونظراً لما تشهده فعاليات مبادرة كلنا واحد من إقبال للمواطنين وكانت محل إشادة لما تقدمه من منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

السلاسل والشركات

فقد حرصت عدد من الشركات وسلاسل المواد الغذائية على الانضمام والمشاركة فى فعالية 30 يونيو ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية (عدد 22 كيانًا صناعيًا وتجاريًا بإجمالى عدد 543 منفذًا- عدد 27 مولاً تجارياً- عدد 59 سلسلة مواد غذائية ومطاعم بإجمالى عدد 376 محلاً).

نهاية عيد الأضحى

هذا إلى جانب استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022م بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (1002) فرع على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى عدد (1026) منفذاً ثابتًا ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

موقع وزارة الداخلية

وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

مبادرة كلنا واحد

وتعد مبادرة "كلنا واحد" واحدةً من أكبر المبادرات المجتمعية التى أطلقتها وزارة الداخلية فى إطار الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.. والتى تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.