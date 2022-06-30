انت الان تتابع تفاصيل خبر الشرنوبي ردا على بيان سارة الطباخ بأنها لازالت مسؤلة عن أعماله: “كذب وبتحور” حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708176/الشرنوبي-ردا على-بيان-سارة-الطباخ-بأنها-لازالت-مسؤلة-عن-أعماله-كذب-وبتحور

خرج الشرنوبي ليرد لأول مرة على بيانات سارة الطباخ التي تصدرها بشكل مستمر بشأن الفنان محمد الشرنوبي وأنه لازال يعمل لصالح شركتها الإنتاجية إيرث برودكشين، مشيرا إلى أن كل ما تقوله كلام لا أساس له من الصحة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رد الشرنوبي على بيانات سارة الطباخ لأول مرة

قال الشرنوبي خلال برنامج “أرب وود”: “الحكم واضح وصريح ومفيش حاجة صريحة أكتر من كدة، ومنقدرش نحور في أي حاجة وكل الحاجات اللي طالعة كلام مكذوب، أخر حكم صدر بانتهاء وقضاء العقد وأنا قفلت الموضوع ومش كل بيان هيطلع هرد عليها اللي عايز يتكلم يتكلم أنا هعمل اللي أنا عايزة”.

محمد الشرنوبي يكسب قضيته ضد سارة الطباخ: “بقيت حر”

وسبق وأن أعرب محمد الشرنوبي عن سعادته بانتهاء أزمته مع سارة الطباخ وأنه اصبح حرا، فقال في فيديو شاركه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “انا بقيت حر ... الحمدلله بعد ٣ سنين من النزاعات القضائية؛ والإساءة لسمعتى و تعطيل عملي، حكمت المحكمه لصالحي بانهاء عقدي مع شركة ايرث برودكشن للانتاج بحكم نهائي و مليش اي علاقة ولا اي صلة تربطني بهذه الشركة، وأي محاولات من الشركة بعد كده أنها تطلع بيانات أو تكلم شركات أن مش من حقكم تتعاقدوا مع شرنوبي هي محاولات بائسة وغير قانونية.. استنوني قريب بحضر حاجات لذيذة”.

وأكد: “خلاص هعرف أغني براحتي بقالي 3 سنين مش عارف أنزل أغاني خالص وشكرا ليكم جدا على وقوفكم جنبي وفي ضهري”، واختتم تعليقه: “‎شكرا للقضاء المصري و كل اللي وقفوا جنبي”.

محمد الشرنوبي في رمضان 2022

يذكر ان محمد الشرنوبي تألق في رمضان 2022، من خلال مسلسل “فاتن أمل حربي” بجانب كلا من نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.