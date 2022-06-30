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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708175/سياحة-النواب-30-يونيو-ذكرى-الانتصار-الأعظم-في-تاريخ-شعب-مصر

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن ثورة ٣٠ يونيو هو الانتصار الأعظم لجيل عظيم من شعب مصر الأبيّ الذي أراد الحياة وتحدي بروحه وسواعده فات وخطط الجماعة الإرهابية.

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وأكدت نورا علي، في تصريحات لها، أن ٣٠ يونيو كانت شعاع النور الذي أنار لمصر طريقها نحو النهوض والتنمية، وعلامة فارقة في تاريخ وطننا الحبيب؛ حيث أنهت مرحلة من الجهل والتخلف وتفكيك الجبهة الداخلية.

نورا علي : 30 يونيو رسخت قواعد الجمهورية الجديدة ورسمت طريق التنمية والتقدم

وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى أن الاحتفال بذكرى 30 يونيو بمثابة تجديد العهد على مواصلة مسيرة التنمية والنهوض وتخليد لبطولات رجال مصر الأوفياء المخلصين الذين دافعوا عن وطنهم وتصدوا لمحاولات سرقته.

مواصلة بناء الأمة بشكل يليق تاريخها

وأوضحت نوا علي، أن الاصطفاف خلف القائد المخلص الرئيس السيسي ودعم جهود رجال قواتنا المسلحة والشرطة لمواصلة بناء الأمة بشكل يليق تاريخها، ودحر كل مخططات أهل الشر للوقيعة بها واجب شرعي على كل أبناء الوطن.

ووجهت رئيس لجنة السياحة، تحية عطرة ورسالة تقدير وعرفان وإجلال لكل أرواح شهداء الوطن الذين استشهدوا فداءً لأن نحيا حياة كريمة ويعيش وطننا في عزة وكرامة..