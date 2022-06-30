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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708173/الإسكان-نقدم-350-ألف-وحدة-سكنية-كل-عام-للمواطن-المصري

أشاد عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتام البالغ من القيادة السياسية بملف الإسكان على مدار الـ 8 سنوات الماضية، حيث شهدت مصر تطور واضح وكبير في ملف الإسكان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية وذلك ظهر من خلال المبادرات المختلفة التي تم طرحها للمواطنين.

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، وينقلها دوت الخليج، أن ملف الإسكان واحد من الملفات التي توليها الحكومة والقيادة السياسية اهتمام بالغ منذ عام 2014 وحتى الآن، خاصة وأن هذا المحور كان يمثل تحدي كبيرا للدولة المصرية، حيث إن مصر قبل عام 2014 كانت تعاني من الكثير من المشاكل على مستوى الإسكان والبنية التحتية والطرق وغيرها، الا أن مصر نجحت في السير في تلك المشاريع والمشاكل على قدم وساق.

وتابع أن الوزارة كان التحدي بالنسبة لها ليس فقط توفير أي سكن أو إيواء للمصريين، وإنما توفير سكن لائق بالمواطن المصري، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارة خلال الفترة الماضية، ومن خلال المبادرة التي أطلقها تحت اسم "سكن لكل المصريين".

الإسكان: ما تم إنتاجه خلال الفترة الماضية يوازي ما حدث خلال 38 سنة

وأردف أن في 2014 كان المواطن المصري يستفيد من الوحدات السكنية في العام الواحدم ن 300 لـ 400 مواطن في العام، اليوم يتم التحدث عن 350 ألف مواطن يستفيد من الوحدات السكنية في العام الواحد، مشيرًا إلى أنه خلال آخر 8 سنوات تم إنتاج ما يعادل ما تم إنتاجه خلال 38 سنة، من خلال وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ومتوسطي الدخل وإتاحة اراضي سكنية أيضا لكل فئات المجتمع ليتم استخدامها بشكل منظم وقانوني وغيرها.