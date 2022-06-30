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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708172/قطاع-الأعمال-طرح-كراسة-الشروط-للشركات-المتأهلة-للمساهمة-في-رأسمال-شركة-المحطات-العامة-لشحن-السيارات-الكهربائية

طرحت وزارة قطاع الأعمال، أمس الأربعاء، كراسة الشروط للشركات المتأهلة لمناقصة تشغيل وإدارة والمساهمة في رأس مال شركة المحطات العامة لشحن السيارات الكهربائية، حيث كان قد تقدم 15 شركة تم تأهيل 11 منها.

دوت الخليج

شحن السيارات الكهربائية

الشركة تحت التأسيس يساهم في رأسمالها كل من صندوق مصر السيادي ومجموعة مصر القابضة للتأمين ب30% لكل منها، و 20% لشركة حسن علام برأسمال مصدر و مدفوع 120 مليون جم يتم زيادته بعد اختيار الشريك الفني إلى 150 مليون جم.

وتهدف الشركة إلى إنشاء وتشغيل 3000 شاحن مزدوج كمرحلة أولى خلال 18 شهرا تغطي كافة الطرق السريعة ومحافظات القاهرة و الجيزة والإسكندرية.

كما ستقوم الشركة بتكليف أحد بيوت الخبرة المتخصصة لاختيار مواقع المحطات من قائمة مبدئية ضمت أكثر من 2000 موقع.