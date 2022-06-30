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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708171/أحمد-سعد-يؤيد-استقالة-هاني-شاكر-من-مصلحته-يغادر-النقابة

حرص الفنان أحمد سعد أن يعلق على قرار استقالة الفنان هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية، مؤيدًا قرار الأخير على عكس الكثيرين من نجوم الغناء.

دوت الخليج يرصد تعليق أحمد سعد على استقالة هاني شاكر

أحمد سعد يعلق على استقالة هاني شاكر

أوضح المطرب أحمد سعد تأييده لقرار أمير الغناء العربي الفنان هانى شاكر خلال الأيام الماضية باستقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية.

وفي الوقت نفسه، مجلس نقابة الموسيقيين اجتمع على رفض قرار الاستقالة للفنان هاني شاكر وطالب عدد من الفنانين ونجوم الغناء والإعلاميين تراجع أمير الغناء العربي عن هذا القرار.

وقال أحمد سعد في تصريحات صحفية له إنه مؤيد لـ قرار هاني شاكر باستقالته من منصبه كنقيب الموسيقيين، معلقًا: “لأنه فنان له قيمة كبيرة جدا في الوطن العربي.. أنا اشتغلت معاه كفنان ورأيت بنفسي احترام الناس له في جميع المسارح الغنائية في كل الدول”.

هاني شاكر وأحمد سعد

وأضاف: “ولا يجرؤ أحد أن يتحدث أو صوته يرتفع على أحد أثناء البروفات.. مع كامل احترامي وتقديري الشديد لجميع أطراف المشكلة التي حدثت مؤخراً في مؤتمر النقابة”.

وتابع أحمد سعد: “جميعكم عمل مع هاني شاكر في حفلات كثيرة ولم يجرؤ أحد أن يتطاول أو يشتبك أو تحدث خناقة في حضوره.. هاني شاكر تطوع ليكون نقيبا للموسيقيين لمساعدة المهنة وتطويرها والدفاع عن حقوقها”.

واستكمل قائلًا: “إذا كانت النقابة تنتقص من قدره عند البعض فلا داعي لها ويجب أن يستقيل لأنه أكبر بكثير من أن يحدث أمامه مثلما شاهدناه يوم والمؤتمر".

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واختتم الفنان أحمد سعد تصريحاته قائلاً: "الأستاذ هاني شاكر كان أكثر الداعمين لي ووجوده في النقابة مفيد ليا ولكن من مصلحته مغادرة النقابة".

جدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر والفنان أحمد سعد تعاونا مؤخرًا من خلال أغنية "يا بخته" التي قدماها على طريقة الديو وكانت من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمود صبري وقال المطرب أحمد سعد عن هذا التعاون وقتها إن الأغنية طابع الفرح، وأضاف: “الأغنية بعيدة عن جو الكآبة والحزن”.