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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708170/عروض-البنك-الاهلى-المصرى-على-مشتريات-كارفور-لحاملى-بطاقات-VISA

ينشر دوت الخليجعروض البنك الاهلى المصرى على مشتريات كارفور لحاملى بطاقات VISA خاصة أن الكثير من المواطنين يشترون احتياجاتهم من كارفور، فقدم البنك الاهلى المصرى العروض على بطاقات VISA بالتعاون مع متاجر كارفور المنتشرة على مستوى الجمهورية

البنك الاهلى المصرى قدم البنك الاهلى المصرى عروض متنوعة على بطاقات VISA تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء، وتسهم بفاعلية في تنشيط السوق والقطاعات المختلفة، بما ينعكس إيجابيًأ علي دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق برامج التنمية الاقتصادية الشاملة . وأشار البنك الاهلى المصرى تلك العروض بخصم 10% علي المشتريات ببطاقات VISA البنك الأهلي المصري من تطبيق كارفور بحد أقصى 150 جنيه وبحد أدنى للمشتريات 500 جنيه. رقم خدمة عملاء البنك الاهلى المصرى يمكن التواصل مع خدمة عملاء البنك الاهلى المصرى بأكثر من وسيلة على النحو التالي: - الخط الساخن: 19623. - رقم الأرضي: 0225945000. - رقم التليفون من خارج مصر: 0020219623. - رقم الفاكس: 0225945137.

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