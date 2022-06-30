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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708169/قرارات-مهمة-من-التعليم-بشأن-المعلمين-المستهدفين-للترقي

دوت الخليج

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين في خطاب لها، إنه بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 1 السنة ٢٠١٦ وبعد الإطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٦ السنة ۲۰۱٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ٢٠١٦، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩ السنة ٢٠٠٨ بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين، قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين اتخاذ القرارات الآتية.

قرارات الأكاديمية المهنية للمعلمين

أولا: عدم احتساب مدة اجازة رعاية الطفل للمعلمة ضمن المدة البينية الازمة للترقي طالت تلك الاجازة ام قصرت وعليها استكمال مدة الخمس سنوات عمل فعلية اعمالا لنص المادة 81 لقانون رقم 155 لسنة ٢٠٠٧

ثانيا: عدم احتساب اجازة نصف الوقت ضمن العدة البينية اللازمة للترقي واحتساب مدة العمل الفعلية مقدرة حسب الأجر .

ثالثا: بالنسبة للمعلمين الذين تم حبسهم احتياطيا فلا يتم احتساب مدة الحبس ضمن المدة اللازمة للترقى الخمس سنوات.

رابعا: لايتم احتساب المدة التي تبدأ من يوم الانقطاع والعودة ضمن المدة البينية اللازمة للترقى إعمالا لاحكام القانون وقتوى مجلس الدولة رقم ۱۰۰۰/۶۸ الی ٢٠١٦/٨٦/۱۱۱۰۱۲۰۰۸ .

خامسا: بالنسبة للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه- فبراعی اعمال نص المادة 13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٣ ،بعد أن يتم صدور قرار من المديرية التعليمية بالتسوية ويتم تحرير الاقرار عن المدة المتبقية من التخفيض ثلاث سنوات وهي المدة المتبقية للدكتوراه ام اربع سنوات للماجستير سابعا: اخطار فرع الاكاديمية المهنية للمعلمين بما تقدم مدير إدارة الشئون القانونية

سادسا: لايجوز ترقية المنتدب حتى عودته الى العمل وعدم احتساب فترة ندية ضمن المدة البينية اللازمة للترقي عمالا للمادة رقم 81 من القانون رقم 155 والتي استوجبت قضاء مدة خمس سنوات في الوظيفة الابني عمل فعلى وليس اعتباری او حکمی.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب الحصول على شهادة صلاحية الترقي للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

يأتي ذلك إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على إستيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.