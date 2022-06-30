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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708168/محمد-عاطف-يهاجم-هاني-شاكر-سمح-لناس-متستحقش-تدخل-النقابة-وأنا-ضد-عودته

خرج الشاعر محمد عاطف ليهاجم نقيب الموسيقين الفنان هاني شاكر، مؤيدا قرار اعتزاله عن منصبه كنقيب للمهن الموسيقية لأنه لا يصلح وغير جدير بهذا المنصب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات محمد عاطف عن هاني شاكر

قال محمد عاطف في فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “النقابة حصل فيها حاجات مش المفروض تتم، وطول عمري بسمع إن النقابة بتعمل اختبارات للمتقدمين، وأهم حاجة يكون في قبول وصوت، ومش بالأسماء ولا ببيكا ولا عنبة، بالأخلاق والفن والرسالة".

وتابع: “استاذ هاني شاكر سمح لحمو بيكا وقلت والدته كلمتني، مكنش الأصول إن الناس دي تعتب عتبة النقابة، أنا متضامن جدًا مع سعيد الأرتيست، أنا شفتك بتقوله أسحب من شاكوش الكارنية عشان خاطر حضرتك.. أيوة كنت تسحبه.. أنا ضد عودته تاني للنقابة”.

محمد عاطف يهاجم نجيب ساويرس بسبب تصريحاته عن هاني شاكر

وانتقل محمد عاطف بحديثه لـ نجيب ساويرس، رجل الأعمال الشهير اذ قال معيبا ما فعله الأخير بعد استقالة هاني شاكر عن منصبه كنقيب للموسيقيين: “جيب ساويرس رجل أعمال ناجح فاتح بيوت ناس كتير، لكن مقدرش كفنان أتدخل في أي حاجة خاصة بشغل المقاولات لأني مبفهمش فيها، مقدرش أجيب مثلا بياعين ترمس وتين وأدخلهم مهرجان الجونة، وأقولك معلش أصلهم بياكلوا عيش”.

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وأضاف: “في مباديء وقوانين وكان غلط إنك تقول أكسر قُلة ورا هاني شاكر.. عيب وأحنا كموسيقيين نتأثر بقرار النقابة في أى شىء وأنا احترم قراراتها ويجب عليك احترام قرارات النقابة كما نقوم باحترام عملك ولم نتدخل فيه".

نجيب ساويرس يسخر من هاني شاكر

وكان قد سخر ساويرس من هاني شاكر بعدما قدم الأخير استقالته، فقال: " استقاله هاني شاكر من نقابه المهن" الموسيقية ! … ممكن حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة”، وتابع معتذرا وموضحا سبب سخريته: “أعتذر لكل اللى زعلوا من التويته الخاصة بنقيب الموسيقيين هانى شاكر … لكن أذكر بكلمتى مع عمرو أديب ". ربنا ما بيسامحش فى قطع الأرزاق ".