أحمد سعد: هانى شاكر أكثر من دافع عن المهنة وتطوع لتطويرها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 06:29 مساءً - أكد الفنان أحمد سعد أن هانى شاكر فنان له قيمة كبيره جدا في الوطن العربي، وذلك بعد استقالة الأخير من منصبه كنقيب للموسيقيين، مضيفاً: "أنا اشتغلت مع هاني شاكر كفنان ورأيت بنفسي احترام الناس له في جميع المسارح الغنائية في كل الدول ولا يجرؤ أحد أن يتحدث أو صوته يرتفع على أحد أثناء البروفات".

وأشار سعد إلى أنه مع كامل احترامه وتقديره الشديد لجميع أطراف المشكلة التى حدثت مؤخراً في مؤتمر النقابة، فالجميع عمل مع هاني شاكر في حفلات كثيرة ولم يجرؤ أحد أن يتطاول أو يشتبك أو تحدث خناقة في حضوره.

تابع أحمد سعد أن هانى شاكر تطوع ليكون نقيبا للموسيقيين لمساعدة المهنة وتطويرها والدفاع عن حقوقها، مشدداً على أن هانى شاكر كان أكثر الداعمين له ووجوده في النقابة مفيد له.

وقدم أحمد سعد أغنية ديو مع هانى شاكر بعنوان "يا بخته" من كلمات أحمد إبراهيم، ولحن أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمود صبري وقال سعد عن هذا التعاون وقتها إن الأغنية طابع الفرح وبعيدة عن جو الكآبة والحزن خاصة أنه يقدمها مع صوت قوى بحجم هانى شاكر.

ومنذ اعلان هانى شاكر استقالته من منصب نقيب الموسيقيين، اجتمع مجلس النقابة لرفض قرار الاستقالة بالإجماع، كما طالب عدد من الفنانين والموسيقيين بتراجع أمير الغناء العربي عن هذا القرار.