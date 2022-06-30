صحة قنا: الكشف على 24 ألفا و121 حالة خلال النصف الأول من العام الجارى

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى إن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الأشراف الشرقية التابعة لمركز قنا، وتم خلالها توقيع الكشف على 796 مواطنا، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ليصل بذلك إجمالى القوافل الطبية التى تم تنظيمها خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 27 قافلة.





وأضاف محافظ قنا - فى بيان اليوم الخميس- أن الـ 27 قافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا لعدد 24 ألفا و121 مواطنا، وعمل فحوصات معملية لعدد 1779 حالة، وإجراء الأشعة لعدد 235 مواطنا، بالإضافة إلى إحالة 208 حالات إلى المستشفيات العامة والمركزية لاستكمال العلاج، وكذلك إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد 103 مواطنين.

وأشار الداودى إلى أن القوافل الطبية التى تم تنظيمها خلال النصف الأول من العام الجارى شملت جميع مراكز المحافظة، حيث تم مراعاة التوزيع الجغرافى ومدى احتياج القرى للخدمات الطبية، لافتا إلى أنه جرى تنظيم " 4 قوافل بمركز أبوتشت، 4 قوافل بمركز قوص، 3 قوافل بمركز فرشوط، 3 قوافل بمركز نجع حمادى، 3 قوافل بمركز دشنا، 3 قوافل بمركز قنا، 3 قوافل بمركز قفط، قافلتين بمركز الوقف ، قافلتين بمركز نقادة ".

من جانبه، قال الدكتور راجى تاوضروس إن القوافل الطبية قدمت خدماتها للمواطنين فى عدة تخصصات ، مؤكدا أنه يتم توقيع الكشف على المواطنين من قِبل نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين ، كما جرى صرف العلاج فى تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين ، لافتا إلى استمرار تنظيم القوافل الطبية بالمناطق المحرومة ، والقرى الأكثر احتياجا طبقا لخطة مديرية الصحة المُعتمدة من وزارة الصحة والسكان .