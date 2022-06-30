تضامن شمال سيناء: 22 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - قال مدير عام التضامن الاجتماعى فى شمال سيناء على غيط، إن إجمالى عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعى بالمحافظة بلغ 22 ألفا و500 أسرة، لافتا إلى أن وزارة التضامن تولى اهتماما خاصا بأهالى سيناء.





وأشار مدير عام التضامن الاجتماعى - فى تصريح اليوم الخميس - إلى أنه تم تحديث 41 وحدة اجتماعية على مستوى المحافظة بمنظومة جديدة، حيث تم تزويدهم بـ 41 جهاز تابلت لرفع كفاءة المنظومة وتسجيل المواطنين عليها دون أى تدخل بشرى، لافتا إلى أنه يتم من خلال البرنامج تغطية جميع الحالات التى ليس لها معاش ضمانى أو تأمينى، وضمان استفادة المستحقين من أبناء المحافظة بأكبر قدر ممكن من البرنامج .. مشيرا إلى أنه بدأ تنفيذ البرنامج فى المحافظة اعتبارا من شهر سبتمبر عام 2016.

وأوضح غيط أنه تم تلقى الطلبات من جميع الحالات وإرسال الملفات إلى الوزارة التى تتولى عمل فيزا كارت لكل مستفيد للصرف بها شهريا، وقد وصل إلى المحافظة مؤخرا دفعة جديدة من الفيزا كارت الخاصة بالمستفيدين الجدد، علاوة على الحالات الأخرى السابق إرسال الفيزا كارت لها، وتقوم بالصرف الفعلى شهريا، وهناك عدد آخر من الملفات جارى مراجعتها فى الوزارة تمهيدا لاعتماد الصرف لها وتسليمها الفيزا كارت الخاصة بها.

من جانبه، قال مدير إدارة الضمان الاجتماعى بالمديرية صبرى محمد أحمد، إن برنامج تكافل وكرامة هو الثوب الجديد للضمان الاجتماعى، وإن البرنامج له شقان: الشق الأول تكافل وهو استحقاق أسرى يستهدف الأسر التى تعول أبناء من سن يوم وحتى 18 عاما بشرط التحاقهم بالتعليم حيث تستفيد الأسرة بمبلغ 325 جنيها شهريا بخلاف منحة التعليم التى يحصل عليها ثلاثة من الأبناء بشرط انتظامهم فى الدراسة بواقع 80 جنيها شهريا لتلميذ المرحلة الابتدائية، و100 جنيه شهريا لتلميذ المرحلة الإعدادية، و140 جنيها شهريا لطالب المرحلة الثانوية، ويصرف للأطفال تحت سن 6 سنوات 60 جنيها شهريا وبحد أقصى 3 أطفال.

وأفاد بأن الشق الثانى للبرنامج هو كرامة، عبارة عن استحقاق فردى ويغطى حالات الشيخوخة وغير القادرين على العمل سواء للإعاقة أو للمرض المزمن .. حيث يستفيد الفرد بمبلغ 350 جنيها شهريًا وبحد أقصى 1050 جنيها للأسرة، ويجوز الجمع بين تكافل وكرامة إذا انطبقت الشروط على المتقدمين، لافتا إلى أنه قد وصل خلال يونيو الجارى الفيزا كارت الخاصة بالصرف لـ 172 أسرة من مستحقى تكافل وكرامة من مختلف أقسام ومناطق المحافظة، علاوة على إعادة إصدار عدد 62 فيزا كارت، بخلاف استفادة 2100 حالة من الضمان الاجتماعى، وقد سبق إرسال الفيزات الخاصة بنحو 20 ألفا من مستحقى تكافل وكرامة.