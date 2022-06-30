انت الان تتابع خبر حقيقة مد فترة تحديث بطاقة التموين .. الوزارة تجيب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تساءل الكثير من أصحاب البطاقات التموينية خلال الساعات الماضية، حول حقيقة مد فترة تحديث بطاقة التموين، على محرك البحث جوجل، وأيضا أخر مهلة لتحديث البطاقة، تزامنا مع اليوم الموافق 30 يونيو 2022.

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن أخر موعد لتحديث بطاقة التموين يوم 31 يوليو المقبل، بدل من انتهاء المهلة يوم 30 يونيو الجاري، في إطار التسهيل على المواطنين عملية تسجيل رقم المحمول، وتحديث البطاقة.

خطوات تحديث بطاقة التموين:

الدخول على موقع دعم مصر، واتباع خطوات تسجيل رقم المحمول، حيث يتم كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم، مع كتابة رقم المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين في إحدى شركات المحمول.

أو يمكن لصاحب البطاقة التوجه إلى مكتب التموين التابع له البطاقة التموينية، وتقديم صورة من بطاقة التموين، وصورة من بطاقة الرقم القومي، ورقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة، لتحديث البيانات.