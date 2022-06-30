انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين والمجمعات .. اعرفوها قبل موسم العيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية الموجودة في جميع محافظات الجمهورية تزامنا مع قرب موسم عيد الأضحى المبارك، وسنتعرف على تلك الأسعار في هذا التقرير والتي تكون على النحو التالي:

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين:

سعر كيلو اللحم الضاني الطازج 130 جنيها

سعر كيلو السودانية الطازجة 120 جنيها.

سعر كيلو البلدي الطازج 120 جنيها.

سعر كيلو المفروم البلدي الطازج 120 جنيها.

سعر كيلو البلدي الطازج 120 جنيها.

سعر كيلو البوفتيك البلدي الطازج 120 جنيها.

سعر كيلو الكبدة البلدي الطازجة 120 جنيها.

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية:

سعر كيلو اللحم الضأن المجمد 75 جنيها.

سعر كيلو البرازيلي المفروم المجمد 90 جنيها

سعر كيلو البرازيلي المجمد 90 جنيها.

أسعار اللحوم بالمحلات التجارية:

سعر كيلو البلدي الكندوز بين 180 و190 جنيها.

سعر كيلو اللحم الضاني بين 160 و180 جنيها.

سعر كيلو اللحم المفروم 180 جنيها.

سعر كيلو البوفيتك الكندوز 190 جنيها.

سعر كيلو الكبدة الصافي 180 جنيها.

سعر كيلو الكبدة المشكلة 170 جنيها