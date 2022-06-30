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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /708136/لينك-الاستعلام-عن-شقق-الإسكان-الاجتماعي-بالرقم-القومي-الإعلان-15

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 15، تصدر محركات البحث المختلفة، بعد تزايد عمليات البحث على شقق الاسكان الاجتماعي، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 15، لمعرفة موعد استلام الوحدات السكنية المخصصة لهم.

شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2022

وينشر موقع دوت الخليج لقرائه، خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، ورابط الاستعلام عن الوحدات السكنية.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 15

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رابطًا إلكترونيًا للتسهيل على المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية، والراغبين في معرفة موعد استلام وحداتهم السكينة، للاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 15، وموعد استلام الوحدات السكنية المخصصة لهم في حال انطباق الشروط عليهم.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 15

وفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رابطًا إلكترونيا خاص بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، تسهيلًا على المواطنين الراغبين في معرفة موعد استلام وحداتهم السكنية، عبر الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي من هــــنـــا.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2022

ويستطيع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، ومعرفة موقفهم من استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هــــنـــا. تسجيل الدخول بالموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي. ستظهر لائحة نظام نتائج فرز الإعلانات. كتابة الرقم القومي في المكان المخصص له. الضغط على إرسل لمعرفة التفاصيل الخاصة بالوحدات السكنية.

طرح الإعلان 16 لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

لم تحدد وزارة الإسكان حتى الآن موعد طرح الإعلان 16 لشقق الإسكان الاجتماعي، لكنه من المتوقع أن تكون نهاية العام الجاري.