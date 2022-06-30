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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /708167/بعد-موافقة-الشيوخ-8-اختصاصات-لمجلس-إدارة-النادي-الرياضي-وفقا-للقانون

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا على مشروع بتعديل قانون الرياضة، على أن يتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب.

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حددت المادة (٤٥ مكرر) من تعديلات قانون الرياضة، عدة اختصاصات لمجلس إدارة النادي الرياضي، كالتالي:

1-إدارة شئون النادي وتصريف أموره والحفاظ على أمواله وتنميتها، وتوفير الفرص للأعضاء لممارسة النشاط الرياضي والاجتماعي على أكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة.

2-اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحظر تعاطي المنشطات وتوقيع الجزاء الرادع في حالة المخالفة دون الاخلال بحق المنظمة المصرية للمنشطات في ذلك الشأن.

3-وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية في فئات السن المتدرجة التي تمثله في مباريات اتحادات اللعبات الرياضية المشترك فيها في حدود السياسة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة.

4-العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادى وتوجيههم، وإقامة المسابقات بينهم، وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تكوينهم تكويناً صالحا في النواحي الوطنية، والأخلاقية، والرياضية، والاجتماعية، والثقافية، وخاصة الولاء والانتماء للوطن دون غيره.

5-العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف الألعاب الرياضية وإعدادها للبطولات.

6-دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتحديد مواعيد انعقادها بمراعاة الضوابط المقررة في هذا الشأن، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

7-أي اختصاصات أخري متعلقة بإدارة النادي وتصريف شئونه المالية والإدارية والفنية.

8-إعداد اللوائح المنظمة لجميع شئون النادي وفقاً لأحكام هذا القانون.

حالات منح وزير الرياضة أحقية دمج الأندية

مادة (٤٧ مكرر)

يجوز للوزيرالمختص أن يدمج نادي رياضي أو أكثر في نادي رياضي أخر بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للأندية المعنية".

وذلك فى الأحوال الآتية:

1-إذا فقدت شرط من شروط إشهارها.

2-إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أغراضها.

فإذا تعذر الإدماج لعدم وجود ناد مشابه له في الغرض فى منطقه عمله يعتبر النادي منحل بقوة القانون، ويصدر الوزير المختص قرار بتشكيل لجنه تتولي إجراءات الحل والتصفية وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (52)

يتولى الاتحاد المصري للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي وفقاً للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتربية والتعليم، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزير المختص.