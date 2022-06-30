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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /708166/أبرز-تصريحات-ريكاردو-سواريس-المدير-الفني-الجديد-للأهلي

تحدث البرتغالي ريكاردو سواريس المدير الفني الجديد للأهلي، عن توليه تدريب القلعة الحمراء، والكشف عن خططه مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال:"لا أحب الحديث عن نفسي فأنا أفضل أن يرأي عملي وأدائي في الملعب لدينا الكثير من العمل لإنجازه في الفترة المقبلة، وذلك يضع علينا فى التمارين جزء كبير من التغير، ولكن أعد اللاعبين سوف تراي كل شئ.

ووأصل:"المدرسة البرتغالية لها قيمة في العالم، وكذلك الإسبانية والإيطالية والإنجليزية، جميع المدارس التدريبيه معروفه جيداً، المدريبن الذي أعجب بهم، جوارديولا وكلوب ومورينيو الذي يعتبر من أحدث طفرة فى المدربين البرتغاليون، ومانويل جوزيه.

وتابع:" ومانويل جوزيه الذي أشكره الذي تواصلت معه ومنحني كافة المعلومات عن النادي وبطولاته وجماهيره وشغف المصريين بكرة القدم، وعن بطولات النادي الأهلي فالجميع يعلم الألقاب التي حصدها.

وواصل:" لقد حصلت علي عروض كثيرة، ولكن أكثر شئ أثر فيه هو عرض النادي الأهلي ليس لحجم النادي، ولكن لأسلوب الإدارة التي تحدثت معي كثيراً وأحسست أن النادي له مشروع كبير ورائع، ويسعي إلي الفوز ودائماً يرغب في حصد الألقاب، الجماهير في بعض الأحيان تري المباراة دون أن تعلم أن الأهلي هو من يلعب يكون واضح من أسلوبه وطريقته داخل الملعب.

وأستكمل:" حضوري هنا كتحدي كبيربالنسبة لي لأنه أكبر نادي في إفريقيا، معلومات كقيرة عن النادي الأهلي أعرفها، تحدث معي ومانويل جوزيه أن النادي له طموح وطاقة جماهيرة عرقية يعشقون كرة القدم، والنادي، وعن الثقافة وذكر لي عن تطور اللاعب المصري فنياً وظروف المناخ، وكانت معلوماته مساعدة بشكل كبير.

وأختتم: وتواصلت مع كثيرين، ولكن جوزيه كان أكثر من أعطني معلومات".