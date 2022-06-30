انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد ترحيبها بعودتها.. أمال ماهر عن شيريهان: "أيقونة مصر والوطن العربي التي لن تتكرر" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /708165/بعد-ترحيبها-بعودتها-أمال-ماهر-عن-شيريهان-أيقونة-مصر-والوطن-العربي-التي-لن-تتكرر

بدأت المطربة المتألقة التي أثار قلقل الجمهور في الأيام الماضية بسبب ختفائها، تعود لحياتها الطبيعية من خلال التفاعل مع الجمهور وأصدقائها في الوسط الفني من خلال فيديوهات وحسابتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير عودة أمل ماهر من جديد أعادت المطربة أمال ماهر تغريدة شريهان التي رحبت خلالها بعودتها مرة أخرى لجمهورها، والتي قالت فيها: “الجميلة المبدعة الغالية، بنت مصر وحشتينا و وحشتيقلبي يا بنتقلبي وحشتي مصر و العالم العربي نحن جميعاً في إنتظار إبداعك الذي لا يشبه إلا أمال ماهر، سلامتك يا بنت قلبي وقلوب كل المصريين”. أمال ماهر ترد على شيريهان وعلقت أمال ماهر على شريهان فكتبت مشيدة بها وبتألقها الدائم، وحب جمهورها الشديد لها دائما، فقالت: “اولا في البداية في وجود حضرتك يا ست الكل مفيش مبدعة وجميلة غيرك ولو انا وحشت قلبك ف انتي بتوحشينا وانتي قصاد عيونا الله يخليكي جميلة ومبدعة ومشرقة ومتميزة وايقونة مصر والوطن العربي التي لن تتكرر”. أمال ماهر تطمئن الجمهور من خلال فيديو جدير بالذكر أن خرجت الفنان أمال ماهر في مساء أمس الأربعاء لتطمئن جمهورها عليها من خلال فيديو مسجل تداوله عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن غيابها كان بسبب معانتها من فيروس كورونا لكنها تعافت الأن، مؤكدا أنها ستعود للجمهور مرة أخرى خلال حفل غنائي من المقرر أن تحتفل خلاله بألبوها الجديد الذي سيصدر قريبا. وأضافت ماهر: “ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته الحمد لله إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، انا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربى وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريب".

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